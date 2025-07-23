雪櫃收納｜冷藏牛奶一直都做錯！收納5招門架忌放4食物最啱擺啲乜

雪櫃收納 | 牛奶尤其家庭裝牛奶，很多人都會和鷄蛋一樣，放在雪櫃門架以便拿取，但原來這樣做是錯！雪櫃裏的各個位置溫度不同，食物擺放的位置不當，或放置時間過久，都會影響食物品質，促使細菌滋生。不同食物應該擺放在雪櫃裏的哪個位置才對？



食物擺放的位置不當會促使細菌滋生。（unsplash）

美國《Real Simple》雜誌報道，雪櫃門架是雪櫃中溫度最高，而且溫度最容易產生波動的地方，因爲每次打開雪櫃門，都會讓雪櫃門暴露在熱空氣之中。食物存放在雪櫃門架上，變質和腐爛的風險會增加。

雪櫃收納｜牛奶不宜放雪櫃門架

牛奶放置在雪櫃門架上，容易因雪櫃門開關頻繁而導致溫度波動，使牛奶變質速度加快。牛奶的保存溫度不夠低，容易凝結變壞，滋生細菌。過期或變質的牛奶中可能含有大量的細菌，這些細菌產生的毒素會對人體產生危害，導致腸胃不適，甚至食物中毒。

牛奶應放置在雪櫃靠近中間或底部的架子上，特別是靠近後壁的位置，那裏溫度較低且穩定，是保存牛奶的最佳位置，可以延長牛奶的保質期。

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牛奶不應放置在雪櫃門架。（unsplash）

雪櫃收納｜不宜放雪櫃門架的4種食物

1.牛奶

牛奶存放在雪櫃門架，會經常暴露在熱空氣中，高溫容易滋生細菌，導致牛奶變壞。加州乳製品委員會（Dairy Council of California）建議，牛奶應該存放在雪櫃內部溫度最低的地方。

2.雞蛋

雞蛋放入雪櫃時應保存在原來的蛋盒裏。（unsplash）

有一些雪櫃的門架有蛋形置物架，但門架的溫度並不適合存放雞蛋，雞蛋應存放在溫度更穩定的內部層架上。雞蛋也應該保存在原來的蛋盒裏，蛋盒可以防止水分流失，並避免雞蛋吸收到其他食物的氣味。

3.蔬果

蔬果應存放在雪櫃的保鮮抽屜，大部分保鮮抽屜都可以控制濕度，保存水果需要的濕度較低，而蔬菜需要的濕度較高，可分開放置在單獨的隔間。

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蔬果應存放在雪櫃的保鮮抽屜。（unsplash）

4.芝士

雪櫃的小抽屜可以用來存放芝士。取決於冰箱的布局，小抽屜可能在雪櫃的中間或底部，小抽屜中的食物可以保持在非常低的溫度，但不會結冰。而粉狀芝士只需放在陰涼處常溫保存即可，放進雪櫃反而容易受潮結塊。

雪櫃收納 |雪櫃門架應該放什麽？

雪櫃門架應存放能承受溫度變化的食物，例如番茄醬、醬油、牛油、果醬等調味料，以及瓶裝飲料，這些調味料和飲料沒那麽容易受溫度變化影響而變質。

很多人會以為調味料無需冷藏，但原來有4種調味料必須冷藏，否則風味會流失，這些調味料可以放置在雪櫃門架。

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4種必須冷藏的調味料

1.七味粉

七味粉暴露在濕氣與光線之下，香味容易揮發，應密封冷藏。

2.天婦羅粉、鬆餅粉

天婦羅粉、鬆餅粉此類含糖或調味成分的麵粉，容易受潮、生蟲，建議冷藏保存。

3.味噌

味噌開封後若放在常溫環境，容易變色、失去風味，建議冷藏保存。

4.醬油

醬油開封後會加速氧化，風味大減，尤其是在夏天，無論是哪一種醬油都應該冷藏保存。

食物在雪櫃中的正確擺放位置

1.雪櫃上層位置

溫度：較穩定，約4°C

適合存放食品：即食食品如剩菜、乳酪、熟食、飲料、醬料

2.雪櫃下層位置

溫度：約2-3°C，靠近後壁溫度較低

適合存放食品：生肉、海鮮、牛奶、芝士

3.雪櫃抽屜（蔬果儲存室）

溫度：約4至8°C，濕度較高

適合存放食品：蔬果

4.雪櫃門架

溫度：約4至8°C，因頻繁開門溫度波動較大

適合存放食品：能承受溫度變化的調味品、果汁、牛油

5.冰格

溫度：約-20至-18°C，上層溫度較高，下層較低

適合存放食品：上層適合冰淇淋、預製烹調食品；下層適合急凍肉類、冷凍蔬菜等

雪櫃中的食物應放置在適當的位置。（unsplash）

雪櫃收納5大貼士

1.不要放置太多食品

雪櫃中的冷空氣從上而下流動，如果把雪櫃塞得太滿，便沒有足夠空間令冷空氣往下流動，雪櫃難以降溫。雪櫃感溫器感應到的溫度不夠低，便會加強製造冷風，增加電力消耗，而令電費增高。

雪櫃應保持8成滿，食品應先進先出，新購的食物放在後排，舊的食品放在前面，便於優先消耗存貨。

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2.分開放置生熟食品

雪櫃的新鮮食品應存放在密封的保鮮盒中，並分開生食和熟食，避免交叉感染。即食食品或熟食應存放在雪櫃上層，生肉、家禽及海鮮則放在下層，以防汁液滴在其他食物上。

新鮮食品應存放在密封的保鮮盒中。（unsplash）

3.易壞食品盡快放入雪櫃

熟食及容易腐壞的食物，例如鮮肉、水產、瓶裝牛奶及芝士等，須在2小時內放進雪櫃。

4.確保雪櫃在安全溫度

食物安全中心指出，冷凍食物要放在攝氏4度或以下的雪櫃內，而冷藏（急凍）食物，例如急凍肉類，則要放在攝氏零下18度以下的冰格內。要檢查雪櫃是否維持在低溫狀態，可以查看冰箱的嵌入式溫度計。

雪櫃門應盡量少開，打開雪櫃門取出或存放需要的東西後，應迅速關上，以保持雪櫃的溫度穩定且安全。

5.定期清潔，辟除異味

雪櫃應定期清潔，建議每1至2星期用濕布清洗。為辟除雪櫃裏食材混雜所散發的氣味，可把檸檬片、橙皮，或將茶渣放入網袋放在雪櫃。另外也應留意食品的食用期限，清理過期食品，避免細菌滋生。

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