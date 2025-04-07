醬料保存｜調味料保存不當蟲卵吃下肚！4類須冷藏蜜糖要否放雪櫃?

香港、台灣氣候濕熱，廚房環境更是黴菌與害蟲滋生的溫床，許多調味料在保存不當的情況下，容易發霉甚至長蟲。



台灣無毒專家譚敦慈與家醫科醫師陳柏臣在《健康零距離》分享調味料保存重點，提醒民眾哪些調味料應該冷藏（冷凍），避免影響健康。

調味料保存秘訣（按圖了解👇👇👇）

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醫警告保存不當蟲卵吃下肚

適合蟲卵孵化的環境：

室溫20～30°C、濕度50％以上，最容易讓蟲卵孵化。香港、台灣濕熱氣候更需特別留意調味料的存放方式。

黴菌增生的主要原因：

廚房環境潮濕且高溫，容易促進黴菌滋生。天然調味料如芝麻、鹽、糖等，因無添加防腐劑，受潮後更容易發霉。

化學成分影響保存狀況：

含較多化學成分的調味料較不易長蟲或發霉。天然釀造或低防腐劑的產品更需要注意保存方式。

調味料保存期限（按圖看清👇👇👇）

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這些調味料「不必」冷藏

以下調味料即使在潮濕環境下，仍能維持品質，無須放入雪櫃：

▪️ 鹽：即使結塊仍可使用。

▪️ 糖：不易變質，但應避免受潮。

▪️ 蜂蜜：含水量極低，不易腐壞，只需遠離熱源。

▪️ 醋：因為本身是發酵製成，常溫保存即可。



這些調味料「必須」冷藏保存

某些調味料容易受潮、滋生細菌或變質，放入雪櫃可有效延長保存期限：

▪️ 香料類（胡椒、香芹等）：若存放不當，可能遭黃麴毒素污染。

▪️ 古法釀造醬油：天然釀造產品防腐劑較少，應冷藏延長保存期限。

▪️ 味醂：與醋類似，但成分不同，需冷藏保存。

▪️ 番茄醬：開封後易變質，應放雪櫃避免變味或腐壞。



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如何正確保存調味料？3大重點須注意

▪️ 開封後密封保存：使用密封罐或夾鏈袋，防止潮氣與蟲卵進入。

▪️ 存放於乾燥陰涼處：避免調味料接觸水氣，降低發霉風險。

▪️ 適當冷藏：根據調味料種類，決定是否放入雪櫃，確保品質穩定。



透過正確的保存方式，不僅能確保調味料的新鮮與安全，也能讓料理更美味健康。記住哪些應該冷藏、哪些適合常溫存放，才能避免食安風險！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：醬油要冰冰箱嗎？譚敦慈曝5種調味料一定要冰！醫警告保存不當蟲卵吃下肚】

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