便秘｜天天食沙律仍便秘？三色豆纖維遠高生菜！專家教通便這樣吃

許多人為改善便秘而大量食用生菜沙律，卻收效甚微。



台灣大腸直腸外科醫師鍾雲霓分享，三色豆才是改善排便問題的最佳選擇，其中豌豆的纖維含量每百克高達8.6克，遠超過一般生菜的含量。

▼三色豆營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣大腸直腸外科醫師鍾雲霓近日在Facebook專頁指出，門診常見病患抱怨每天食用沙律仍無法改善便秘問題。她解釋，生菜因為蓬鬆且不易咀嚼，實際攝取到的纖維量相當有限。相反地，煮熟的蔬菜反而更容易吸收纖維，特別是深綠色的粗葉菜如番薯葉、通菜、龍鬚菜等，其纖維密度是萵苣的兩倍。

對於沒時間處理新鮮蔬菜的民眾，鍾雲霓特別推薦冷凍蔬菜。她指出，每100克的紅蘿蔔含有2.3克纖維，椰菜花則有2.7克，而三色豆中的豌豆更是高達8.6克，是相當理想的纖維來源。

▼生菜營養功效（按圖👇👇👇）

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為了達到順暢排便的效果，鍾雲霓強調纖維質的攝取比例很重要。她建議應保持非水溶性與水溶性纖維的2:1黃金比例。對於「根本沒便意」或「好多天都沒上」的患者，可多攝取非水溶性纖維，如糙米、全穀類、豆類等；而「有便意但卡卡型」的患者，則適合攝取水溶性纖維，如燕麥、車前子、愛玉等食物。

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