最被討厭5食材或是營養黑馬！芫荽護眼降血壓 三色豆營養金三角？

芫荽、三色豆、鹹豆漿、螺螄粉與火鍋中的芋頭，這些平凡無奇的食物在每次聚餐的菜單選擇、網路上發燒議題的討論上都各自擁有一群死忠的擁護者，這兩派人立場堅定，彷彿正在參加一場美食辯論大賽。



對此，台灣吃貨代表高敏敏營養師笑道這些食物就像餐桌上的星座話題，有人愛不釋手、有人聞風喪膽，但其實站在營養師的角度，這些食物並不可怕，反而可以是餐桌上的營養亮點。

五大挑食食物營養成分大拆解（按圖👇👇👇）

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你討厭的食材，其實可能是營養黑馬！

台灣高敏敏營養師點名三色豆雖然顏色繽紛，但實則咀嚼起來口味變化不大甚至有點嚼蠟感，不過從營養學角度出發，囊括青豆仁、紅蘿蔔、黃粟米的三色豆是妥妥的低脂高纖金三角，是腸道蠕動的好幫手。火鍋中的芋頭更是具備爭議性，像我有位朋友非常害怕芋頭在鍋底煮成渣渣的口感，絕對不允許芋頭越過火鍋鍋緣上的雷池一步，但我本人對芋頭卻是情有獨鍾，尤其喜歡芋頭經過燉煮慢慢在鍋裡融化，整鍋湯頭都因此升級成濃郁版的芋頭濃湯，而就營養師角度而言，其實芋頭本身纖維含量高、升糖指數低的特性，相較起白飯、冬粉、王子麵是更為健康的澱粉類食物。

芫荽基因論 原來你不是挑食，是天生不合

緊接來聊聊芫荽，這項食物界的兩極代表，有人一看見芫荽就翻白眼退避三舍，有人卻會為了一撮芫荽跑遍街市，台灣高敏敏營養師指出芫荽裡含有醛類物質，約莫有20%的人會因為擁有「OR6A2」嗅覺基因對它產生強烈排斥。

所以說討厭芫荽不一定是挑食，很可能是基因在作祟！不過本身帶有一股特殊香氣的芫荽常用作點綴料理，不僅能夠起到畫龍點睛的妙用，若以營養師角度來看，芫荽本身含有豐富的維他命A還可以保健視力，另外還有足量的鈣、鉀、葉酸可以幫助身體排除過多的鈉，達到降低血壓、擴張血管的效果。

按圖了解吃芫荽的6個健康好處👇👇👇︰

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愛好型食物怎麼吃才不踩雷？

至於鹹豆漿和螺螄粉台灣高敏敏營養師則將它們歸類在「愛好型食物」的範疇中，愛好型食物就像有人著迷於炸物的酥脆感、有人離不開一杯濃醇香甜的台式飲品，比較是看個人喜好，但還是要提醒民眾螺螄粉屬於高鈉食物，建議大家在食用的時候可以減輕調味或添加青菜、豆腐、蒟蒻等配料稀釋，如此一來才能吃得過癮又不造成身體太大的負擔。

善用食材搭配，爭議食物也能成營養寶藏

台灣高敏敏營養師表示其實許多備受爭議的食物沒有絕對的好壞之分，大多時候只是烹調方式不對、吃法沒掌握抑或單純味覺偏好不同。而作為一位熱愛美食的吃貨，台灣高敏敏營養師鼓勵大家勇敢去嘗試、體驗各式各樣的飲食文化，並且在探索多元風味的同時也能學習聰明飲食，只要搭配得宜、分量適當，相信它們也可以成為既能滿足味蕾又兼顧健康的營養寶藏！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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