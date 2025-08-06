豬肉先浸冷水？雞肉勿直接水洗？專家提醒處理次序錯小心食物中毒

食材處理順序錯誤可能導致嚴重的食物中毒。



台灣無毒教母譚敦慈近日特別提醒，買菜回家後的處理順序相當重要，需要遵循特定步驟，才能有效預防食物中毒風險。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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譚敦慈在台灣《愛健康》YouTube頻道中詳細說明正確的處理順序。她強調，首先要徹底清潔雙手和流理台，接著優先處理「不需要再烹煮的食材」，如水果等，並使用專用的刀具和砧板。

第二步才是處理青菜類，最後才能處理肉類食材。她分享了一個親戚因為先清洗生雞肉後再削水果，結果導致嚴重沙門氏菌感染的案例。

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關於肉類的處理，美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，雞肉最好不要直接用水清洗。譚敦慈解釋，這是因為清洗過程可能會使帶有沙門氏菌、大腸桿菌的水花四處噴濺，污染流理台，增加食物中毒的風險，建議可改用汆燙方式處理，將雞肉輕放入裝有冷水的鍋中，再將水煮沸殺菌。

針對豬肉的處理，譚敦慈提供了特別的建議。由於豬肉相較於雞肉會有較重的腥味，她建議先用冷水浸泡10分鐘，可以有效減少腥味。對於排骨或是準備要滷的肉品，同樣建議使用冷水煮沸的方式處理，避免直接放入沸水中，以防止蛋白質遇熱凝固導致內部血水被鎖住。

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