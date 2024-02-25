番茄好處｜殺菌力強抗腸道感染！45分鐘破沙門氏菌 番茄汁得唔得?

番茄不僅是美味、健康的蔬菜，最新研究中顯示，番茄還是對付「腸道細菌感染」的神祕武器。



美國康奈爾大學的研究團隊發現，番茄汁中特有的化合物具有強大的殺菌特性，尤其是在對付沙門氏菌方面，有著優秀的功效。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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傷寒型沙門氏菌 進入血液就會引發傷寒熱

研究人員Ryan S. Kwon與研究團隊特別關注傷寒型沙門氏菌，這種只在人類體內生存的細菌一旦進入血液並在身體內傳播，就會引起傷寒熱。儘管現在民眾常會適當處理食物，來避免沙門氏菌感染，在許多落後地區中，由於缺乏清潔水源和衛生設施，傷寒熱仍然是一個重大的公共衛生問題。

番茄汁在45分鐘內 即可破壞沙門氏菌細胞膜

為了克服這個問題，研究團隊嘗試研究許多經濟型蔬菜的防菌效果，結果發現，新鮮的番茄汁與實驗室培養的傷寒沙門氏菌相結合，竟在24小時內將該菌殺死，且這種殺菌作用並非來自番茄汁的酸性導致。

進一步研究揭示，番茄的基因組中含有許多編碼的小型蛋白質肽基因，這些番茄肽可作為「抗菌劑」。研究人員從4種候選肽中確定1種，它們不僅能抑制傷寒沙門氏菌的生長，還在短短45分鐘內破壞沙門氏菌的細胞膜。

按圖了解挑出香甜番茄的技巧（按圖👇👇👇）

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不要狂喝番茄汁 更應該在均衡飲食中更重視「番茄」

這個發現不僅僅是學術上的進步，也為我們的日常飲食提供新視角，但不代表民眾要瘋狂喝番茄汁預防沙門氏菌，應該要在均衡飲食中，更重視番茄的重要性，這不僅有助於提供營養，還能幫助民眾避免疾病和食物中毒，此項研究已發表於《微生物學光譜》期刊。

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