補鈣｜小魚乾補鈣恐膽固醇過高？1食物促進膽固醇代謝慎吃2類食物

台灣振興醫院新陳代謝科醫師石光中提醒，許多民眾為了補充鈣質而大量食用小魚乾和白飯魚，卻忽略了這些食物同時含有高量膽固醇，可能增加心血管疾病風險，建議民眾在食用時應適量。



台灣醫師石光中在《健康問良醫》節目中詳細解釋膽固醇的好壞之分。他指出，膽固醇可分為好壞兩種，其功能完全不同。

相關文章：膽固醇飲食｜膽固醇70％受基因影響！降膽固醇5招每日宜吃這水果👇👇👇

+ 6

壞膽固醇主要負責將肝臟的膽固醇輸送至全身各個組織和細胞，在運送過程中可能會在血管壁上形成沉積，引發發炎反應，最終導致血管硬化和阻塞。相對地，好膽固醇則扮演著清道夫的角色，能將身體無法利用的膽固醇帶回肝臟進行分解，對心血管健康有正面影響。

根據台灣衛福部國民健康署的資料顯示，人體血液中的膽固醇約有75%是由肝臟自行製造，僅25%來自日常飲食。膽固醇主要存在於動物性食品中，特別是內臟類食物，如雞心、豬心、豬腰子、豬腸、豬腦等，以及海鮮類如白飯魚（又稱魩仔魚、吻仔魚）、小魚乾、蛋黃、蟹黃和魚卵等，這些食物的膽固醇含量都相當高。

相關文章：膽固醇飲食｜控制膽固醇唔一定戒油！營養師6大建議烹調宜用4種油👇👇👇

+ 4

石光中提醒，一般民眾在選擇補充鈣質的食物時，往往會選擇小魚乾和白飯魚，但這些食物雖然確實富含鈣質，卻同時也是高膽固醇食物。他強調，民眾在攝取這類食物時，一定要特別注意份量，避免無節制地食用。

為了預防膽固醇過高的問題，石光中建議民眾在日常飲食中應該選擇較低飽和脂肪酸的食物，同時增加蔬菜的攝取量。他解釋，蔬菜中豐富的膳食纖維能促進體內膽固醇代謝，另外也要盡量避免含糖飲料、甜點等食物，以降低血脂異常和總膽固醇上升的風險。

延伸閱讀：

膽固醇正常也會動脈硬化！醫揭：血管免疫細胞過勞是關鍵

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

