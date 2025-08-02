牛奶營養｜高鈣高蛋白礦物質豐富！1類人不宜多喝 3成分最傷腎！

牛奶富含蛋白質、維他命和礦物質，成為許多大人、小孩日常營養補充的首選。



台灣亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師提醒，牛奶雖然好喝又營養，但並非所有人都適合飲用，其中的蛋白質、磷和鉀，正好是腎臟病患者需要避開的成分，不建議多喝。

牛奶5大營養素及益處

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牛奶富含4類營養 老人小孩都適合飲用

台灣林軒任醫師說明，牛奶富含優質蛋白質，其中酪蛋白佔總蛋白質的約80%，乳清蛋白佔20%，可用於補充熱量，也相當適合有肌少症問題的人群飲用。而牛奶中的脂肪以三酸甘油酯形式存在，且含有多種脂肪酸，包括飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸。脂肪曾經讓牛奶被詬病，所以後來也有低脂牛奶推出，不過林醫師強調有沒有比較好倒是不一定。

維他命含量則是牛奶另一個常被提到的好處，特別是維他命A、D、B2和B12的含量都相當豐富。牛奶同時也富含鈣、磷、鉀等重要礦物質，對成長中的兒童和老年人都能帶來益處。

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腎友為何要少喝牛奶？醫師來說明！

不過，對於腎臟病患者而言，牛奶中的這些營養成分反而可能成為健康負擔。台灣林軒任醫師解釋，腎臟病在中後期時，腎臟排泄毒素的能力就會下降，尤其是排泄鉀離子和磷離子的能力。因此，在腎臟病進展到第三期之後，醫師通常會開始建議患者應限制磷和鉀的攝取。

雖然蛋白質是人體必需的營養素，但蛋白質經過消化吸收後，會代謝成含氮廢物，再透過腎臟排出體外。台灣林軒任醫師進一步說明，當腎臟因為糖尿病、高血壓或某些藥物等，導致器官功能受損時，100萬個腎元可能只剩下50萬個可以工作，因此要減少腎臟的負擔。當含氮廢物超過腎臟負荷時，可能損害腎臟功能。腎臟病中後期患者除了要減少攝取磷、鉀外，還要適度限制蛋白質攝取，延緩腎功能惡化。

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沒有腎臟病 攝取蛋白質要注意嗎？醫：太多也傷腎

針對沒有腎臟問題的民眾，林醫師表示，正常人每公斤體重建議攝取1克蛋白質，然而在過量攝取的情況下，雖然腎功能不會馬上變差，但腎元消退的速度會變快，假如每日攝取每公斤體重2至2.5克蛋白質，也就是超高蛋白質，長期下來同樣可能會影響腎臟健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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