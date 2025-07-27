潤喉食療｜常吹冷氣咽癢咳嗽 中醫推荔枝榴槤2食療補脾養血通便
撰文：羊城晚報
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炎炎夏日咽癢，空調冷氣帶來的涼爽讓人倍感愜意，然而，不少人在享受這份清涼時，偶爾會出現、乾咳的惱人症狀。頻繁咳嗽不僅影響生活，還會讓嗓子愈發難受。
別著急！其實，香甜多汁的夏日水果，除了直接食用，還有「隱藏技能」。只需巧妙搭配、簡單烹煮，就能化身成滋潤咽喉、緩解咳嗽的健康飲品。
4護喉食物（點擊下圖看清👇👇👇）
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中國廣東省第二中醫院治未病中心黃漢超主任中醫師推薦兩款養生食療方，讓你在享受美味的同時，輕鬆擺脫空調病帶來的不適。
1. 榴槤殼百合紅腰豆煲雞
材料：榴槤殼100克，紅腰豆50克，紅棗8個，百合30克，雞肉500克，生薑3片。
做法：
上述材料洗淨，榴槤去尖殼留中間白囊，切成小塊，鍋內加水2500毫升，將所有食材一起下鍋，大火轉小火煮1.5小時後下鹽調味即可飲用。
點評：補脾益肺，補而不燥，可緩解夏天吹空調後容易咽癢作咳、手足冰凍等症狀。
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2. 荔枝紅腰豆雪耳糖水
材料：荔枝10個，紅腰豆50克，雪耳1個，冰糖適量。
做法：
荔枝去殼去核，在淡鹽水中浸泡半小時備用，水2000毫升，煮開後放紅腰豆、雪耳和荔枝肉，同煮40分鐘後下冰糖調味即可飲用。
點評：美顏養血，潤腸通便。
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