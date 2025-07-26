黑朱古力功效｜日婦吃1個月瘦3kg改善糖尿脂肪肝　食用4招分5次吃

日本肝臟名醫栗原毅近期分享一則成功案例，一名40多歲女性患者在攝取70%以上黑朱古力一個月後，不僅成功減重3公斤，肝功能指數也獲得改善，更意外抑制了對零食的慾望。



這位女性患者在疫情期間養成吃仙貝、饅頭的習慣，一年內體重增加6公斤，並被診斷出脂肪肝與糖尿病。在醫師建議下改以黑朱古力取代零食，短短一個月就出現明顯改善，肝發炎指數從63降至接近正常值的34，糖化血色素也從7.4%降至6.5%。

黑朱古力8大益處（按圖看清👇👇👇）

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栗原毅指出，黑朱古力改善脂肪肝的關鍵在於可可多酚，這種具有強大抗氧化能力的天然成分，能有效清除自由基，避免肝臟中的脂肪氧化，進而改善脂肪肝和胰島素阻抗。此外，黑朱古力中豐富的膳食纖維也能緩和血糖上升速度，減少肝臟負擔。

針對食用方式，栗原毅建議選擇70%以上可可含量的黑朱古力，每天分5次攝取，總量約25公克。建議在三餐前各食用一片（約5公克），上午10點和下午3點各補充一片，若時間有限，維持三餐前食用即可。由於朱古力的活性效應約持續2至3小時，分次攝取可使效果更加穩定。

5種吃黑朱古力需要忌口的人（按圖看清👇👇👇）

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栗原毅表示，他的門診中超過九成的脂肪肝患者在食用高可可含量黑朱古力後，不僅肝功能獲得改善，許多人的內臟脂肪與皮下脂肪也隨之減少，體態變得更加輕盈。

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