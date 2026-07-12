雞蛋殼膜功效｜抗炎緩解肺虛！吃1周改善關節痛4周淡紋　點食至啱

一名使用者在Threads分享上課所學，指出剝水煮蛋時不應撕除蛋殼膜，建議連同蛋白一起食用，聲稱可預防關節炎，此貼文隨即引起各界關注。



台灣中醫師陳柏太表示，蛋殼膜在中醫領域稱作「鳳凰衣」，含有膠原蛋白、葡萄糖胺等成分，被視為溫和的藥材。其主要功效為修復黏膜與保護呼吸道，常見應用於久咳、肺虛或氣喘等呼吸道症狀，可在呼吸道形成保護層。營養師則指能改善關節疼痛。

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陳柏太進一步說明，雖有研究顯示萃取後的蛋殼膜可能具有抗發炎作用，能降低發炎因子進而緩解關節不適，但需要注意的是，這些研究採用的是「濃縮萃取劑量」，並非直接食用雞蛋就能達到相同效果。若要透過日常飲食攝取足夠劑量，可能需要食用非常多顆雞蛋才能接近研究中的萃取劑量，因此實際透過日常飲食補充的效果相當有限。

台灣營養師「佐助」則從營養角度補充蛋殼膜的成分與功效。根據其發文，蛋殼膜含有膠原蛋白、玻尿酸與角蛋白等成分。根據研究數據，若每日攝取約450至500毫克的蛋殼膜萃取物，約4周可能使細紋變淡，8周會幫助髮絲變得更豐厚，關節疼痛甚至可能在1周內獲得改善。

佐助並將蛋殼膜比喻為雞蛋留下的「天然膠水」，同時指出市面上已有相關萃取產品供消費者選擇。綜合兩位專家的見解，蛋殼膜確實含有具保健潛力的營養成分，但其效果與攝取劑量密切相關。消費者若欲透過蛋殼膜獲得顯著保健效果，可能需要考慮使用經過濃縮萃取的產品，而非仰賴日常飲食中的蛋殼膜。

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