橄欖功效｜止咳聖品醃橄欖抗老潤喉3好處　日吃多少粒？3類人不宜

橄欖功效｜止咳食物｜每逢天氣凍或捱夜後就會喉乾舌燥咳不停，想滋潤喉嚨，很多人首先會想到潤喉糖、雪梨、止咳藥，但潤喉又豈止這些。專家指有1種食材被譽為「止咳聖品」那就是醃橄欖。究竟是為何？哪類人不宜？



止咳聖品醃橄欖防喉嚨發炎、乾癢。（Michael Collett@unsplash）

橄欖功效｜4天然成分緩解喉嚨發炎、乾癢

醃橄欖一般是將新鮮橄欖用鹽水醃漬、發酵，按不同品牌或商戶加入糖、甘草等天然調味料製成。台灣健康醫療專頁「健康多1點」近日在Facebook分享，醃橄欖能止咳，關鍵在它的天然成分。

1. 橄欖多酚：橄欖中的多酚成分有抗氧化、抗發炎的作用，能緩解喉嚨發炎。



2. 橄欖苦苷：這是橄欖天然苦味的來源，有助調節呼吸道黏膜，減少喉嚨乾癢、卡痰。



3. 礦物質：醃橄欖含有鐵、鈣、鎂等礦物質，能增加免疫力與修復能力，對抗季節性咳嗽與易感時期的喉嚨不適（如季節交替、流感、空氣質量不好）。



4. 有機酸：橄欖自帶的天然酸味（如蘋果酸、檸檬酸）與醃製鹽分結合，能刺激唾液分泌，濕潤喉嚨緩解乾咳。



醃橄欖適用於乾咳。（AI圖片生成）

橄欖功效｜適用於乾咳

中醫角度咳嗽分好多種如寒咳、熱咳等，醃橄欖雖然能止咳，但只適合以下情況：

1. 乾咳：喉嚨癢、越講話越咳。

2. 空氣污染過敏型咳嗽：喉嚨有「異物感」，通常早上接觸冷空氣後較明顯。

3. 夜咳：躺下立刻想咳、覺得喉嚨有痰。



橄欖功效｜抗老助消化3好處

除了止咳，醃橄欖還有更多的「隱藏功效」。

1. 助消化

醃橄欖的苦味能刺激膽汁分泌，加速代謝排除脂肪，減輕胃部油膩感。

2. 抗衰老

醃橄欖中的橄欖多酚是天然的抗氧化劑，能預防皺紋抗老還能防止壞膽固醇（LDL）氧化保護心血管。

3. 減少口乾口苦

對於需要長時間說話的人（如老師、客服等），喉嚨易乾燥、發炎，醃橄欖有利咽化痰的功效緩解口乾口苦。

醃橄欖食用宜忌

雖然醃橄欖好處多多，但不是萬靈丹，專家提醒每日吃1至3顆就好不宜太多，最好選擇傳統的醃橄欖成分愈簡單愈好避免人工添加劑，含著慢慢吃，讓橄欖汁液在喉嚨停留，效果更好。

醃橄欖3類人慎食

腸胃敏感者：酸味會刺激腸胃，不建議空腹食用，首次食用應從1粒開始。

腎病患者、小孩：醃橄欖鈉含量高，可能會造成水腫，血壓升高等情況。