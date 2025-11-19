認知障礙｜研究雞蛋每周吃多少降失智風險47%？3配搭護腦穩血糖

雞蛋功效｜失智症｜阿茲海默症｜在香港每10名70歲或以上長者，便有1名得認知障礙症。認知障礙症又稱「失智症」是由於大腦細胞受損而導致的症狀，可由一種或多種不同的疾病引起，當中最常見是阿茲海默症。要預防或延緩腦退化，原來一隻雞蛋也可有效降低罹患阿茲海默症的風險47%。但一天吃多少最好？怎麼搭配可讓功效最大化？



認知障礙症｜到2045年人數將上升至39萬人

根據香港認知障礙症協會的資料顯示，隨著人口老化，患認知障礙症的人數將會急劇增加，按目前香港的人口估計，到2045年，受影響的人數將上升至39萬人，可能每個家庭都有1位患者，情況不容忽視。現時全球每3秒便有1人患上認知障礙症，到2050年，受影響的人數將上升至1.39億，而香港每10名70歲或以上長者便有1名患者，85歲以上患病比率更高達三分一，其中阿茲海默症佔認知障礙症成因七成。

阿茲海默症是不可逆的神經退化性疾病，會隨著時間推移逐漸破壞腦細胞，導致記憶、思考、語言及行為能力逐漸喪失，最終影響日常生活自理能力。

阿茲海默症｜美國研究：吃雞蛋降失智風險47%

發表於美國營養學會旗下期刊《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的最新研究發現，與不常吃雞蛋的參與者相比，每周至少吃兩次雞蛋的參與者，罹患阿茲海默症失智的風險降低了47%。

這次的研究共有1024位老年人參與，所有參與者在研究開始時平均年齡為81.4歲，並且均沒有患阿茲海默症，研究將參與者按照雞蛋攝取量分為四組分別為：從不或每月吃雞蛋少於1次、每月1到3次、每周1次、每周吃2次以上。結果顯示，每周吃1次雞蛋和每周吃2次以上雞蛋的人患阿茲海默症的風險明顯降低，且每周吃2次雞蛋的參與者罹患阿茲海默症的發病時間被延後了34%。

經常吃蛋的參與者，其大腦中阿茲海默症的病理學跡象（如澱粉樣蛋白斑塊和神經纖維纏結）較少。

雞蛋營養｜抗衰老營養師揭1吃法最好！5類蛋忌過量蛋+豆漿礙吸收?

雞蛋｜富含膽鹼 對記憶、學習和肌肉控制至關重要

到底是什麼原因，雞蛋能降低失智風險？研究人員發現，雞蛋對阿爾茲海默症的預防效應中，有高達39% 是由「膽鹼」介導的，也就是說，有一大部分與膽鹼有關。「膽鹼」，是製造乙酰膽鹼的前體物質。乙酰膽鹼是一種重要的神經遞質，對記憶、學習和肌肉控制至關重要。而絕大部分的膽鹼都在蛋黃中，一顆完整的雞蛋黃約含125毫克膽鹼。

雞蛋｜不同人有不同食量

雞蛋營養多，好處多，尤其水煮蛋，其消化吸收率高達90%，能讓人完全獲取其中的蛋白質，有人認為1日只可以吃1個雞蛋，實則不然，不同的人有不同的食量。

1. 正常成年人：對於無任何疾病的健康成年人來講，一天可吃2至3隻蛋。

2. 健身增肌的人：一天可吃3隻蛋以上。

3. 對於患有高血脂、脂肪肝等疾病的人：一天不超過1隻，每周不超過5個，建議咨詢醫生再決定是否食用。



雞蛋｜黃金搭配保護大腦

1. 雞蛋配綠葉蔬菜

雞蛋搭配綠葉蔬菜如：菠菜、羽衣甘藍、西蘭花等，這些蔬菜富含葉酸，與雞蛋中的膽鹼共同幫助降低損傷大腦血管和細胞的風險。

2. 雞蛋配深海魚類

雞蛋搭配如三文魚、鯖魚、沙丁魚等的深海魚，這些魚類富含Omega-3脂肪酸（DHA），是大腦細胞膜的核心成分，雞蛋（尤其是蛋黃）也含有膽鹼和DHA。兩者搭配，能全方位維護大腦的健康。

3. 雞蛋配全穀物

全穀物如燕麥、藜麥、糙米等，提供穩定的葡萄糖是大腦的能量來源，與雞蛋配一起食用，能避免血糖急升急降，讓大腦獲得持續而穩定的能量，並支持膽鹼穩定發揮功能。