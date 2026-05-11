凍齡飲食｜72歲趙雅芝與孫女像母女！凍齡5招飲冬瓜湯+洗米水洗面

凍齡飲食｜趙雅芝｜早前趙雅芝被發現拉著孫女現身機場，年屆72歲的趙雅芝穿著藍色上衣和牛仔褲，身形瘦削，笑容甜美。網友紛紛表示，根本看不出是孫女還以為是哪家的富太太帶著女兒。事實上，趙雅芝的凍齡秘訣只有簡單5招。



凍齡飲食｜趙雅芝從香港小姐到母親 歲月不敗美人

趙雅芝於1973年憑藉首屆香港小姐第4名入行，與汪明荃、李司棋、黃淑儀是70年代TVB的「四大花旦」。趙雅芝主演過《倚天屠龍記》、《上海灘》、《楚留香》等多部知名作品。更憑藉《新白娘子傳奇》獲得「最美白娘子」之稱。她於1975年與藥師黃漢偉結婚，育有黃光宏、黃光宜兩子，並擁有一名孫女，雖然最後離婚收場。後來與黃錦燊在美國共結連理，育有1子（黃愷傑），幸福至今。前年趙雅芝慶祝71歲生日，在微博大方分享美照。照片中的她身穿亮紅色的閃片裝，捧著蛋糕露出甜笑，少女感滿滿。從昔日女神到為人妻母，即便身份不斷轉變，但美貌依舊未減。

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趙雅芝凍齡5秘訣

趙雅芝已出道逾50年，但看起來卻一點也沒變！原來，她維持「不老神話」的秘訣全靠這 5招。

1. 均衡飲食不挑吃

趙雅芝表示自己會均衡飲食，不會偏食或單一吃1種食物，蔬菜、水果、肉都會吃。確保每一種營養素都能補充完整。據本港衛生署的資料顯示，均衡飲食涵蓋5種食物種類（即榖物類、蔬果、肉類和魚、奶製品、蛋及豆類），可提供身體所需的營養素，不僅能提升免疫力、保護心血管，還能預防肥胖。

趙雅芝表示自己會均衡飲食，不會單一吃1種食物，蔬果、肉都會吃，確保每一種營養素都能補充完整。（趙雅芝@微博）

2. 少食多餐七分飽

趙雅芝在飲食方面亦會控制，習慣少吃多餐，曾表示「只會吃七分飽」。這樣做能穩定血糖，控制食慾，減輕腸胃負擔。特別適合長者、胃部不適者（如胃食道逆流）。

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3. 滋補湯水夏飲冬瓜湯

湯水是極佳的食補方式，可滋潤養顏、補充營養、調理體質，湯渣也可飽肚。趙雅芝曾參加綜藝節目時強調「女人要多喝點水」 。她透露，自己會在夏季煲冬瓜湯，可清熱去濕；秋冬就煲滋補湯，可潤肺防燥、暖胃避寒。若不確定自己的體質適合哪種湯水，她建議可諮詢中醫意見。

趙雅芝透露，自己會在夏季煲冬瓜湯，可清熱祛濕；秋冬就煲滋補湯，可潤肺防燥、暖胃避寒。（趙雅芝@微博）

4. 洗米水洗面肌膚亮白

除了身材，趙雅芝緊緻少皺紋的皮膚也讓網友讚嘆。她分享自己愛用「洗米水洗臉」，讚其有美容效果。稻米富含抗氧化成分，可抗老、滋潤肌膚。此外，亦可溶解油脂，讓臉蛋更加亮白。

5. 運動每周至少3次練「八段錦」

許多長者隨著年紀增長會開始駝背，但趙雅芝依然維持挺拔的身姿。她透露會每周運動3到5次，其中會練習「八段錦」。中醫認為八段錦能促進全身氣血循環，疏通經脈，意味著能矯正體態、調理氣血，還能緩解腰酸背痛。而且八段錦動作輕柔，對關節的壓力極小，特別適合長者。