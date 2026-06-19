洋蔥功效｜護腎降血糖醫生揭洋蔥2黃金部位營養最高　生或熟好？

洋蔥外層與根部所含的槲皮素及硫化合物，具備抗氧化、抗發炎、護腎、穩定血糖與抑制腫瘤等多重功效，然而這兩個部位卻是多數人料理時第一個丟棄的部分。



台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，每天攝取四分之一至半顆洋蔥，且以生食方式保留最完整的營養價值，但特定族群仍須注意食用禁忌。

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槲皮素屬於天然類黃酮抗氧化劑，在洋蔥靠近根部及外層的部位濃度最高。洪永祥在Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文說明，實驗數據顯示，槲皮素除了能抑制腎絲球硬化與纖維化、減少腎臟細胞凋亡之外，還可促進尿酸排泄，進而降低痛風反覆發作的頻率，但高達九成的人習慣將這些部位直接丟棄。

切洋蔥時令人淚流不止的嗆味，其實來自硫化合物的生成過程。洪永祥說明，洋蔥本身含有含硫胺基酸，一旦切開，其內部酵素便開始分解這類胺基酸，產生具有嗆味的硫化合物。研究指出，這些硫化合物同樣具有抗發炎與抗氧化的作用，可減緩腎臟纖維化的進程，降低長期損傷風險。

在血糖與腎功能的關聯上，洪永祥引述研究指出，第2型糖尿病患者若每天攝取100公克的生洋蔥，可達到降低血糖水平的效果；長期食用洋蔥則有助於減少蛋白尿，並延緩腎臟功能衰退的速度。此外，洋蔥的抗氧化成分也有助於降低腎絲球內壓，維持腎小管的正常運作，同時輔助降低血壓。

洋蔥與大蒜同屬蔥屬蔬菜，洪永祥表示，現有研究顯示蔥屬蔬菜具有抑制腫瘤生長、減緩癌細胞擴散的潛力，對大腸癌、胃癌等腸胃道癌症的抑制效果尤為顯著。另有研究指出，規律攝取洋蔥與骨密度的改善存在相關性。

針對食用方式，洪永祥說明，生食洋蔥能保留較多的槲皮素與硫化物，熟食雖然同樣可行，但部分營養成分可能因加熱過程而流失。他建議每日攝取量以四分之一至半顆為宜，不過需要限鉀、限磷的腎臟病患者，以及正在出血或服用抗凝血劑的人，則應避免食用。

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