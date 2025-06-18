洋蔥營養｜護心防便秘降癌症風險　洋蔥該生吃或熟食？保存3貼士

洋蔥的辛辣常讓人邊切邊流淚，有人愛它的嗆辣風味，也有人偏好煮熟後釋放出的自然甘甜。不只味道多變，洋蔥依顏色不同，適合的料理方式和營養也各有差異。



到底怎麼吃最營養？挑選和保存又有什麼撇步？這篇一次告訴你！

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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洋蔥的營養價值超驚人

洋蔥是植化素的寶庫，富含多種類黃酮，具有抗氧化、抗發炎功效，能對抗自由基、保護心血管健康，降低癌症風險。

其中一個最重要的營養素是「槲皮素」，它能調節免疫、紓緩過敏反應，還有天然抗組織胺的作用。像是常常鼻子過敏、眼睛癢的人，不妨多吃洋蔥幫助改善。

另外，洋蔥還含有一種叫GPCS的特殊胜肽，有助於刺激骨骼細胞活性、減少骨質流失。它也提供膳食纖維與果寡醣，有助腸道好菌繁殖、促進腸胃蠕動，是改善便祕的好幫手。

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洋蔥怎麼吃最健康？生吃 VS 煮熟差在哪？

其實生吃與煮熟各有優缺點：

煮熟吃：

加熱會流失部分營養，但能降低辛辣感、減少腸胃刺激。若搭配油脂料理，更能提升槲皮素吸收率。建議將味道較嗆的黃洋蔥煮熟後食用。

生吃：

保留最多營養，適合腸胃沒問題的人食用。像紫洋蔥可以生食拌沙律，白洋蔥味道偏甜，不管生吃或煮湯都好吃。

不同顏色的洋蔥有什麼營養差異？

黃洋蔥：含較多槲皮素與蒜素，味道辛辣，適合煮熟。

紫洋蔥：富含花青素，熱量最低，適合生食。

白洋蔥：維他命C較高，口感甜，適合生吃或煮湯。



怎麼保存洋蔥才不容易發綠芽？洋蔥發芽可以吃嗎？（按圖👇👇👇）

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洋蔥的保存方式

常溫保存： 未去皮的洋蔥放陰涼乾燥通風處，可存約1個月。

冷藏保存： 切開未吃完的洋蔥，用紙巾包好放雪櫃蔬果室，可放約2週。

冷凍保存： 切片、切丁後放入密實袋冷凍，不需解凍就能料理。



小提醒：

洋蔥就算發芽也能吃，不像薯仔那樣有毒素，但營養與口感會下降。若發現變軟、有異味，就別吃了！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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