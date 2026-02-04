去濕偏方｜洋蔥生薑敷腳排毒改善失眠？中醫揭成效真相 1類人不宜

去濕偏方｜洋蔥同生薑皆屬於「辛味」食材，能促進血液循環、殺菌抗炎及暖身驅寒。但可有想到除了吃，還能用來外敷？坊間流傳，只要睡前在腳底貼一片洋蔥或生薑穿上襪子包一晚，就能排毒祛濕，強身健體。有人話有用，有人則質疑是心理作用，評論兩極分化。究竟這些偏方，是真有「神效」還是虛有其名？以下請教註冊中醫師徐澤昌博士為我們解答。



去濕偏方｜寒濕／濕熱點分？

現代人經常熬夜、吃生冷食物故大多濕氣重，在中醫角度體內濕氣分兩種，一是寒濕，二是濕熱。所以在嘗試任何方法前，必須先分清身體濕重屬於哪一種，方能對症下藥。

寒濕：手腳冰冷、面色蒼白、容易疲倦、舌苔白膩，大便稀爛，女性有痛經。



濕熱：經常夜間盜汗、心煩氣躁、口乾舌燥、口黏口苦。



去濕偏方1：生薑擦腳

生薑有溫肺止咳、解表散寒的作用。針對網傳的睡前用生薑來回摩擦腳板底就可以去濕、助眠和減肚腩是否真的有效？徐醫師解釋，薑汁確實能透過皮膚與穴位吸收，達到驅寒的效果，但不是每個人都適合。

做法

1. 連皮切4片生薑（約2至3公分厚）放入平底鍋（不放油）中稍微煎一下。

2. 將薑片貼在腳心湧泉穴的位置（位於腳底的1/3凹陷處）



適合人士：生薑對於偏寒濕體質的人而言，能溫暖經絡幫助入睡。



不適合人士：濕熱體質用生薑反而會「火上加油」，讓你感覺更燥熱，甚至加重失眠。



去濕偏方2：洋蔥外敷

對於睡覺時用洋蔥敷腳能排毒，提升免疫力的說法，徐醫師表示並未親身嘗試過，不過從洋蔥「辛、甘」及健胃理氣的藥性推斷，可能會有效，但也是因人而異。至於是否能排毒，徐醫生則提醒大家要理性看待。

做法

1. 將洋蔥橫向切片（像洋蔥圈那樣切），切出約0.5公分厚的圓片（大概要1至2片）。

2. 將洋蔥片貼在腳心湧泉穴的位置或填滿整個腳板底並用保鮮膜包住。

3. 穿上襪子睡一晚。



適合人士：洋蔥屬性偏溫適合寒濕體質，能改善手腳冰冷。



不適合人士：若失眠是由濕熱或燥熱引起，則不可用。



去濕偏方｜正確用法

徐醫生提醒， 每個人的皮膚敏感度不同，最好選擇正確的操作方式，避免皮膚紅腫痕癢。

~生薑：若覺得擦腳刺激性強，可用薑汁或老薑煮水泡腳，同樣能改善失眠。

~洋蔥：初次嘗試不建議「包過夜」，最好先包15-30分鐘，看皮膚是否過敏。



如果實在不想用來敷腳，可試試以下食療，效果一樣能去濕、排毒。

炒薑片食譜（按圖了解）

做法

1. 需要每一塊薑都認真仔細的刷洗乾淨。

2. 刷洗完再將壞的地方再削掉（光是刷洗、削掉、切片就一個小時）切片下鍋炒。

3. 炒二十分左右炒到湯汁濃稠後再關火。

4. 關火後還是得再繼續炒到湯汁出沙變糖粉（炒的過程也大概40分左右，需要一直不停的翻炒…手很酸很酸）。

5. 終於完成炒薑片，可直接吃（有辣），怕辣的可以直接沖泡成薑茶。

註冊中醫師徐澤昌。（網上圖片）

徐澤昌出身於中醫世家，具有醫學博士及健身教練資格，現為仁昌堂中醫診療所及仁昌堂醫療集團有限公司創辦人，並創立YouTube健康頻道及社交媒體推廣「全民中醫」。

