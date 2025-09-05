洋蔥發芽／現黑粉仍可吃？1情況要即掉防中毒！冷藏錯1步加速腐爛

洋蔥是居家常備食材，尤其風雨災後蔬菜歉收，洋蔥相對便宜又耐放，可適時提供營養補充。不過，洋蔥切開後若中心呈茶褐色，還能吃嗎？或洋蔥外皮出現黑粉，是壞了嗎？專家提醒，將洋蔥封在塑膠袋裡冷藏保鮮，反而會加速洋蔥爛掉。



洋蔥富含硫化物、檞皮素是天然抗癌物

洋蔥營養價值高，富含維他命A、B、C和膳食纖維；礦物質鈣、磷、鐵及微量元素硒；硫化物（蒜素）、槲皮素、及類黃酮素則是天然抗癌、抗氧化物質，是石蒜科食物的一員。不過，不少人有過經驗，洋蔥的中心不是正常的白色，而是略帶咖啡色，擔心這顆洋蔥是不是壞了？

細菌感染導致洋蔥中心變色

根據日本兵庫縣立農林水產技術綜合中心的專家說明，這種變色情形多因洋蔥受到名為「鱗片腐敗病」的細菌感染所致，與土壤中的細菌透過莖部受傷處進入有關。這種病害在雨季頻繁、氣候變化大的時期更易發生。

少部分變色切除後烹煮可食用

台灣農林水產技術中心表示，若洋蔥只有局部鱗片變色或腐爛，仍可將受損部分完整去除後食用。不過，即使切除受損部位的洋蔥仍可食用，但建議經烹煮再食用為宜，未加熱甚至直接生吃洋蔥腐敗部位，仍可能導致食物中毒，不宜輕忽其危險性。

洋蔥中心軟爛滲液該整顆丟了

台灣農業部則提醒，洋蔥受感染往往從頸部切口滲入，從中心變色，若是感染程度嚴重，中心就會軟爛，甚至滲出汁液，代表感染已向外層擴散，已經變質，若出現這些情形應整顆丟棄別食用，以避免潛在風險。

洋蔥外表長黑粉、發芽、長苗還能吃？

至於洋蔥表皮如果出現黑粉，也就是俗稱的「黑煙」，還可以吃嗎？台灣主婦聯盟生活消費合作社苓雅站曾邀請在恆春從事有機栽種的農友尤憲德說明，洋蔥若受潮會長黴菌，就是黑煙，只要把外皮剝掉、洗淨即可。梅雨季或天氣潮濕，菌種活躍，洋蔥就容易爛，盡早食用是唯一的方法。

尤憲德也說明，洋蔥若是發芽、長苗，還是可以吃，不會像馬鈴薯發芽有毒性，但發芽後營養與口感不如新鮮期。

洋蔥保存要通風 封在塑膠袋易受潮

洋蔥雖然耐放，但台灣農業部提醒，整顆或整袋的洋蔥應放在乾燥且通風的空間，如陰涼廚房、屋簷下或通風櫃等，且避免陽光直射，可維持新鮮2至3個月。一旦環境濕度高細菌孳生，洋蔥就容易受感染。

另外，有些人習慣將買回家的蔬果一律放進塑膠袋冷藏，台灣農業部表示，這是保存洋蔥的NG做法！因為將洋蔥封於塑膠袋中，尤其遇溫差會產生水珠，使洋蔥受潮，更容易成為細菌繁殖的溫床，並不會讓洋蔥「保鮮」。

去皮洋蔥快冷藏 已切碎的要冷凍

至於沒用完的洋蔥，已去皮的須冷藏，盡早食用；已切碎則建議迅速冷凍，正確保存才能確保營養與食安。

