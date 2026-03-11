雞蛋別放雪櫃蛋架！台農教挑選+保存3招蛋尖向上或下？1種蛋勿買

超市、便利商店販售的雞蛋有些放冷藏、有些擺室溫，不少人對雞蛋要不要放冰箱（雪櫃），以及該如何放置感到疑惑。對此，台北農產就指出，雞蛋應存放於冰箱，但切記不要放置於門邊的蛋架上，而是將整個蛋盒直接放入冰箱，並將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下放置，才是最正確的保存方法。



雞蛋要冰冰箱保存嗎？

一名網友在mobile01以「雞蛋要不要冰冰箱？」為題發文表示，他在賣場買了兩盒雞蛋，回到家才發現冰箱蛋架上還有剩下的，因此新買的兩盒冰不下，又突然想到其實賣場的雞蛋都是放在室溫，好奇：

為什麼我們買回家都要冰在冰箱啊？是因為冰冰箱可以放更久嗎？

貼文引起熱烈回應：

「我是覺得可以放更久，賣場有在吹冷氣，但家裏沒有，溫度還是有差」

「賣場蛋的流動率比較大 買回家後放冰箱才能保鮮吧」

「當然可以不要放冰箱，但保存時間變低及壞掉機率變高，還有打蛋一定要有習慣一顆顆分別先打到碗裏，確認沒壞再進行其他動作，不要打了5 顆好蛋，最後一顆是壞蛋，結果全毀」

「洗選蛋一定要放冰箱，你可以試試放室溫（壞的快），觀察包裝上寫的賞味日期，蛋的狀況，散裝蛋可不需要」

「冰箱有蛋架…就放了」

「拿個籃子撲個報紙就可以放冰箱啦！很需要放冰箱，不然現在溫度高容易變質菌」



雞蛋買回家千萬別放冰箱蛋架上！北農教正確保存方法

事實上，先前台北農產就曾在Facebook發文，分享挑選與保存雞蛋的正確方式：

1. 如何挑選？

台北農產表示，市面上的盒裝雞蛋分為洗選、非洗選及標章雞蛋，大家在挑選時須留意包裝標示，可選擇有標章可溯源的雞蛋，吃得健康又安心。

另據《MyGoPen》資料，台灣國立台灣海洋大學食品科學系副教授張正明說，目前市面上有販售「散裝」的洗選蛋，不過這種用散蛋塑膠箱裝的雞蛋不會經過洗選，雞屎等污穢物汙染較嚴重，不建議大家購買。

2.冰箱存放小竅門

台北農產指出，冰箱門經常開開關關，因此避免將蛋放置於門邊的蛋架上，而是要整盒放入冰箱，並且將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下放置。

此外，張正明也指出，雞蛋不應置放在冰箱門上，是因為每天開關冰箱門7次以上的搖晃作用，會降低雞蛋一天的新鮮度。而雞蛋建議「尖端朝下，鈍端朝上」擺放，則是由於正常雞蛋的氣室發生在鈍端，需要氣體與溼氣交換以保持新鮮。

3.白蛋、紅蛋一樣好

台北農產強調，蛋殼顏色與斑點差異在於母雞品種不同，蛋黃顏色則是因品種及食用飼料的差異，皆不影響營養價值。

