蛋保存｜蛋行老字號教保存雞蛋3貼士　要否放雪櫃2關鍵+1種蛋勿洗

雞蛋到底要不要冰？台灣協興蛋業表示，若是在超市買的洗選蛋一定要冰，若在菜市場買的散裝蛋，建議進冰箱（雪櫃）前「不要洗」，黃金鐵律是只要環境溫度超過 25°C，不管是不是洗選蛋，都建議進冰箱。



台灣老字號蛋行「協興蛋業」透過Facebook專頁發文解釋，買回家的雞蛋是否要冰，有3個小秘訣讓大家分辨。

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秘訣１

買的時候是冷藏，回家就必須冷藏；買的時候是常溫，回家還可以選擇常溫或冷藏。例如超市洗選蛋請「絕對」要冰，因為一般在超市或賣場買的洗選蛋，都經過嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾，在這個過程中，雞蛋表面原本天然的「保護膜」會被洗掉，也因此外殼的氣孔會暴露在外，細菌（如沙門氏桿菌）更容易入侵。為了維持新鮮度，請買回家時一定要放進冰箱。

秘訣２

散裝蛋進冰箱前「不要洗」，如果是傳統市場買的散裝蛋，上面可能有微量髒污。這些蛋因為沒有經過洗選線的破壞，表面那層天然的保護膜還完好如初，就像自帶防護罩一樣，若洗了，等於防護罩就沒了。正確做法是用乾布或紙巾稍微擦拭，然後直接放入冰箱。

秘訣３

鈍端朝上、尖端朝下，放進冰箱時，記得把雞蛋「大頭（鈍端）朝上、小頭（尖端）朝下」。因為大頭那端有氣室，朝上放可以讓雞蛋呼吸更順暢，延長保鮮期。

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