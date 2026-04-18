減肥｜醫揭營養密度高6食物熱量驚人！雞蛋都上榜每日宜吃多少？

許多人在減重過程中，常抱著「健康食物多吃無妨」而不管控分量，殊不知這正是讓體重悄悄攀升的「隱形陷阱」。



台灣內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，有6種高營養密度食物雖好，但熱量也十分驚人，適量攝取才不會越減越胖。

高營養密度食物雖好 熱量也驚人

蔡明劼指出，「高營養密度食物」與珍珠奶茶、炸雞等只有熱量卻缺乏營養的「空熱量食品」截然不同。這些食物內含優質脂肪、蛋白質、纖維與微量元素，營養價值滿分，然而熱量密度也不容忽視，若想加入日常飲食中，務必「酌量」攝取。

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6種高營養密度食物 要注意攝取量

蔡明劼表示，有6種被視為「健康模範生」的高營養密度食物，雖然營養價值極高，但熱量密度驚人，若未能適量攝取，反而可能成為減脂路上的絆腳石：

1. 酪梨

酪梨（牛油果）被譽為「森林中的奶油」，含有豐富的單元不飽和脂肪酸，對心血管健康極為有益。可酪梨在營養分類上屬於「油脂類」，一顆中型酪梨的熱量已經超過一碗白飯，建議民眾應將酪梨當成「油脂」來取代炒菜油，而非當成「水果」大量食用。

2. 堅果類

腰果、核桃、杏仁等堅果是優質礦物質與維生素（維他命）E的來源，由於堅果體積小、口感酥脆，一不小心就容易吃掉整罐，他建議每天攝取一小把，約半個手掌心的分量即已足夠。

3. 黑巧克力

85%以上的黑巧克力（朱古力）富含黃酮類化合物，能抗氧化還能幫助放鬆心情。可可脂本身就是脂肪，時常有人說吃巧克力可以幫助燃脂，但實際上大部分人都是越吃越胖，他建議每天1至2小口是享受，吃掉一整包就是負擔了。

4. 全脂鮮乳

全脂奶能提供更好的飽足感，且含有維生素A、維生素D、維生素K等營養素。喝全脂鮮乳、吃優格（酸奶）等都是很健康的食物，不過乳品累積起來的熱量也不容小覷，建議每天1至2杯即可，不要當成水來喝，或者替換成低脂奶，降低油脂攝取量。

5. 鮭魚

深海魚油Omega-3對大腦和抗發炎非常有幫助。鮭魚（三文魚）屬於油脂含量較高的魚類，熱量比一般白肉魚如鱈魚、鯛魚高出不少，他建議鮭魚是極佳的食物，但如果一餐吃了鮭魚，其他菜餚就要少放點油。

6. 蛋黃

蛋黃是雞蛋中的營養精華，含有膽鹼和葉黃素。蛋黃是否會造成膽固醇上升，因個人體質而有極大差異，但無論如何，一顆蛋仍有約75大卡，且熱量大多集中在蛋黃。他建議正常成年人一天1至2顆沒有問題，但若該餐已經攝取足量蛋白質，蛋的分量就要控制。

「取代」而非「疊加」才是健康關鍵

蔡明劼強調，把好食物加入日常飲食中的關鍵在於「取代」而非「疊加」。這些食物是用來「取代」餐盤中那些不健康的加工品，而不是在吃飽之後，再額外「疊加」上去的點心，因為再健康的食物，只要熱量超過身體所需，最終都會變成脂肪。

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