長壽飲食｜研究：5種飲食模式可延壽3年　長壽6法則 日吃堅果抗炎

從古至今，人類在追求長壽這件事上，總寄希望於通過「吃點什麼」來實現。古有帝王為求長生不老而煉仙丹，今有大眾為追求健康長壽而吃保健品。



但其實真正的「長壽藥」，不需要花大價錢，更不必複雜操作，每天吃好三頓飯，就能顯著延長壽命！

近日，一項重磅研究發現：無論遺傳基因如何，只要堅持健康的飲食模式，就能顯著延長壽命。

研究表明長壽可以「吃」出來，一起來看看怎麼吃👇👇👇

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每天吃好三頓飯，男性延壽3年，女性延壽2.3年

2026年2月，國際期刊《科學進展》上的一項研究發現，無論你的遺傳基因如何，只要遵循以下5種健康的飲食模式，死亡風險就會顯著降低，壽命隨之延長。①

這5種「健康飲食模式」包括——

1. 替代健康飲食

2. 替代地中海飲食

3. 健康植物性飲食

4. 控制高血壓飲食

5. 降低糖尿病風險飲食



研究發現，這5種飲食模式不僅能降低總體死亡風險，還能減少癌症、呼吸系統疾病等特定病因導致的死亡。最關鍵的是，這種好處與是否攜帶「長壽基因」無關，說明純粹是「吃」出來的長壽！

研究發現，這5種飲食模式不僅能降低總體死亡風險，還能減少癌症、呼吸系統疾病等特定病因導致的死亡。（研究截圖）

此外，研究還發現了一個有趣的「秘密」：在長壽飲食模式的選擇上，男女也不同。

男性：想要延壽，最佳的飲食方案是「降低糖尿病風險飲食」，增加穀物纖維、咖啡、水果和堅果攝入，同時減少紅肉、加工肉類和含糖飲料等。這能讓男性平均延壽3年。

女性：延壽效果最佳的則是「替代地中海飲食」，以蔬菜水果、橄欖油、全穀物、豆類、魚和海鮮類為主，限制甜食和紅肉。這能讓女性平均延壽2.3年。②



長壽飲食的「萬能公式」：不管男女，記住6個共同點

雖然男女各有「最佳飲食模式」，但長壽飲食的核心邏輯是不變的。記住這6個共同的「黃金法則」：

1. 多吃豆類：植物裏的優質「營養寶藏」

豆類富含賴氨酸，是優質植物蛋白。與穀物搭配，有助於提升免疫力、強健骨骼、改善皮膚和頭髮健康。③

2. 多吃全穀物：把「精米白麵」換一換

相比精製穀物，全穀物保留了更多B族維生素（維他命）、礦物質和膳食纖維，有助於降低肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症等疾病風險。建議每天至少一餐用全穀物替代精白米麵。

3. 吃點堅果：每天一小把，健康一大步

大多數堅果富含不飽和脂肪酸、膳食纖維、維生素E等，有助於抗炎、控血壓、穩血糖等。每天一小把（約10克）即可獲益。

4. 少吃紅肉：可以用魚、蝦、雞肉代替

2023年《歐洲心臟病學雜誌》上刊登的研究顯示，不論是加工紅肉還是非加工紅肉，吃多了都會增加心血管病和糖尿病的發病風險。④

5. 少吃加工肉類：香腸培根，能免則免

加工肉類已被世界衛生組織列為1類致癌物。加工肉中的亞硝酸鹽在體內可能轉化為強致癌物亞硝胺，增加肝癌、口腔癌、食道癌、肺癌等多種癌症風險。⑤

6. 少喝含糖飲料：儘量遠離「甜蜜殺手」

含糖飲料被稱為「甜蜜殺手」。2023年四川大學華西醫院的研究顯示，高糖飲料攝入與45種疾病風險增加相關，包括肥胖、痛風、糖尿病、心血管疾病和多種癌症等。⑥

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長壽飲食的「4字秘訣」：少、早、慢、雜

除了知道「吃什麼」，「怎麼吃」也同樣關鍵。記住這「4字秘訣」：

1. 少：吃少一點

俗話說「壽命是從嘴裏省出來的」，這句話在現代科學中找到了依據。2023年《衰老細胞》期刊發表的研究顯示，每天熱量攝入量減少12%，可以延緩衰老⑦。七分飽，剛剛好。

2. 早：吃早一點

早餐最好在8點前吃完，超過9點，2型糖尿病風險就會升高⑧。晚餐也別拖到很晚，儘量在20點前吃完，給身體足夠的消化時間，降低心腦血管風險。⑨

3. 慢：吃慢一點

狼吞虎嚥不僅容易讓你長胖，還傷胃腸。有研究發現，吃飯快的人內臟脂肪更多，慢性胃炎風險也更高。細嚼慢嚥，享受食物，也讓身體更健康。⑩⑪

4. 雜：吃雜一點

《中國居民膳食指南》建議，每天吃夠至少12種食物，每周25種以上。穀物、豆類、蔬菜、水果、肉類、奶製品……吃得雜一點，營養才能全面均衡。

寫在最後：長壽並非完全由「遺傳基因」註定，更是一場自己掌握的「健康投資」。從今天起，不妨從「吃好三頓飯」開始，慢慢改變，健康延壽。



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本文綜合自：

①Healthy dietary patterns, longevity genes, and life expectancy: A prospective cohort study.Sci. Adv.12,eads7559(2026).DOI:10.1126/sciadv.ads7559

②Optimal dietary patterns for prevention of chronic disease. Nat Med 29, 719–728 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02235-5

③2023-07-18CCTV生活圈《用它當主食營養翻倍，還輔助降低血脂，這幾類人最適合》

④Wenming Shi and others, Red meat consumption, cardiovascular diseases, and diabetes: a systematic review and meta-analysis,European Heart Journal, 2023;, ehad336.

⑤2024-03-27四川省腫瘤醫院《這種肉明確致癌！醫生：這麼吃更健康》

⑥Dietary sugar consumption and health: umbrella review.BMJ 2023;381:e071609

⑦Calorie restriction modulates the transcription of genes related to stress response and longevity in human muscle：The CALERIE study. Aging Cell.2023.

⑧Associations of meal timing, number of eating occasions and night-time fasting duration with incidence of type 2 diabetes in the NutriNet-Santé cohort. International Journal of Epidemiology.

⑨Supper Timing and Cardiovascular Mortality: The Japan Collaborative Cohort Study. Nutrients. 2021 Sep 27;13(10):3389.

⑩吳楠,葉香芳,張文靜等.進食速度與肥胖的相關性分析.中華內分泌代謝雜誌,2022,38(3) : 186-189.

⑪2019-06-11健康時報《吃飯快，容易得胃病》



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