番茄炒蛋做法｜網友分享美味5秘訣 番茄雞蛋1:3 揀黑柿番茄最好

番茄炒蛋是一道非常受歡迎的家常菜，不僅營養豐富，還能快速上桌，但想做出完美口感，烹調步驟與細節上可是大有學問，就有網友好奇要如何煮出色香味俱全的番茄炒蛋，大家紛紛給出建議，只要掌握5個訣竅，就能輕鬆端出讓人一口接一口的下飯神菜。



番茄炒蛋怎麼炒才好吃？

一名網友在PTT以「番茄炒蛋沒有番茄味」為題發文表示，自己煮番茄炒蛋的方法是先炒蛋後放旁邊，然後爆香蔥和番茄，最後全部一起炒、調味。雖然試過煮完番茄再把生蛋打下去，但糊糊碎碎粉粉的蛋不好吃，而先炒蛋的做法也完全不融合，就算加了番茄醬，依舊沒有更好吃，因此詢問「怎麼煮不會糊爛，但味道融合的番茄炒蛋？」

番茄炒蛋有訣竅（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

貼文引來許多熱心網友回應：

「油要夠多，下油先炒蛋至五分熟拿起來，再另下番茄（油也要夠）炒軟出水後，視情況看要不要再加點水，加番茄醬鹽調味下蛋後翻炒融合一下就起鍋了」

「蛋是要熟不熟的狀態，另外我調味除了番茄醬還會加糖和白醋，會讓酸，甜的味道更明顯」

「炒蕃茄不要加水，小火煮自然會出水，蛋半熟即可混入」

「先炒熟2／3的蛋液，番茄炒軟後放入炒好的蛋拌炒調味，最後關火淋上剩下蛋液餘溫悶熟，就會又有蛋香又滑口」

「我是先炒好半熟蛋，重起油鍋爆香薑末，再炒番茄到稍微糊狀，再把半熟蛋、蔥段、鹽巴入鍋翻兩下就起鍋」



綜合留言，想煮好番茄炒蛋的訣竅包括：

1、炒番茄時油要夠多

2、番茄要切小丁煮久到出汁

3、蛋半熟就可先起鍋

4、番茄與雞蛋混合後不要馬上攪開

5、調味可放番茄醬、糖、鹽和薑來增添風味



內行起鍋前加1物「瞬間提香入味」，鮮甜滑嫩媲美餐廳

另外，台灣農糧署也曾在臉書分享煮番茄炒蛋的技巧，建議挑選外皮較厚的黑柿番茄或牛番茄，其中黑柿番茄酸甜均衡、更為首選。料理前可放置室溫陰涼處，待其熟成軟化，洗淨後保留果皮，一顆切四至六塊，可維持營養及口感。

接著以番茄1：雞蛋3的黃金比例，加油將番茄炒至全熟，再加入炒至半熟的雞蛋中，起鍋前可加入些許糖或番茄醬調味，提升甘甜味。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：番茄炒蛋怎麼炒才好吃？內行起鍋前加1物「瞬間提香入味」，鮮甜滑嫩媲美餐廳】

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