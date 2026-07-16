世界盃｜美斯曾患侏儒症靠打針　健身4招橄欖油國寶茶＋戒2物12年

世界盃2026｜美斯｜今日（16日）阿根廷以2比1擊敗英格蘭，順利晉級決賽，將與西班牙爭奪世界盃冠軍。在這場比賽中，靠著隊長美斯（Lionel Messi，又譯梅西）的2次關鍵助攻，才讓阿根廷成功挺進冠軍戰。如今已39歲的美斯再度展現神級身手，除了過人的球技外，他多年來維持飲食、健身秘訣亦曾引起熱議。



美斯曾患侏儒症身高僅1.25米 忍痛打針3年

美斯1987年出生於阿根廷，4歲便開始踢足球。然而11歲時，身高只有約1.25米，不幸確診「生長激素缺乏症」（俗稱侏儒症）。這是一種因無法分泌足夠生長激素，導致骨骼發育緩慢、身材遠矮於同齡人的疾病。為了彌補缺陷，他曾在長達3年的時間裡，忍痛在大腿處注射生長激素，最終長到了約1.7米。如今，他不僅多次創下足壇紀錄，更坐擁8座金球獎與2次世界盃金球獎，成為歷史上唯一兩次贏得世界盃最佳球員的頂級巨星。

（Getty Images）

除了在球場上成就非凡，美斯對待感情也極其專一。他與青梅竹馬安東莉娜（Antonela Roccuzzo）相戀多年於2017年結婚，並育有三子（Thiago、Mateo、Ciro）生活幸福美滿。

美斯健身4秘訣

1. 常飲馬黛茶 助代謝燃脂

馬黛茶被譽為阿根廷的「國寶茶」，是由南美洲特有的植物「巴拉圭冬青」（Ilex paraguariensis）的葉片、嫩芽所製成，富含咖啡因與抗氧化物質，可抗炎提神、促進新陳代謝與燃脂。

馬黛茶被譽為阿根廷的「國寶茶」，是由南美洲特有的植物「巴拉圭冬青」（Ilex paraguariensis）的葉片、嫩芽所製成。（網上圖片）

2. 每日只吃5類食物 抗炎維持肌肉量

美斯每日主要吃橄欖油、全麥食品、新鮮水果、新鮮蔬菜、水這5類食物，嚴格減少攝取糖分與精細澱粉。這樣吃的有好多，如橄欖油可抗炎、保護心血管健康；全麥食品（如燕麥、藜麥等）有助穩血糖，減少脂肪堆積；新鮮蔬果可保護腸道，足夠的水分則有助加速排毒、維持肌肉力量。

美斯每日主要吃橄欖油、全麥食品、新鮮水果、新鮮蔬菜、水這5類食物。（Steve Buissinne@Pixabay）

3. 戒薄餅、汽水 減少內臟脂肪

美斯早年非常愛吃朱古力、薄餅以及飲汽水。但為了延長運動壽命並保持體能，他在2014年找來意大利著名營養師波士達度（Giuliano Poser）為他量身打造健康餐單。自此之後，他戒絕了所有碳酸飲料和加工薄餅，長達12年。薄餅和汽水都屬於「高糖、高精製碳水、高飽和脂肪」的組合，戒掉可減少內臟脂肪、延緩細胞老化。

引體向上可強化上半身拉力，對足球員而言，強壯的上肢與核心力量非常關鍵，能讓他們在場上站得更穩。（來源：Instagram）

4. 做引體向上 場上站得更穩

引體向上可強化上半身拉力，對足球員而言，強壯的上肢與核心力量非常關鍵，能讓他們在場上站得更穩，不會輕易被對手撞開，是減少運動受傷的基礎訓練。