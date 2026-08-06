70歲男不煙不酒患肝癌！醫揭保溫杯漏洗1位置生致癌物+正確清洗法

一名養生的70歲男性患者不菸不酒，卻突然被診斷罹患肝癌，醫師追查後發現，問題竟出在他日常使用的保溫杯清潔習慣上。



保溫杯清潔細節關乎健康

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘在健康節目《小宇宙大爆發》分享，該名患者平時生活習慣良好，不抽菸、不喝酒，卻在健康檢查中意外發現肝癌。醫療團隊深入了解他的日常習慣後發現，他在清潔保溫杯時少做了一個關鍵動作。保溫杯內部結構複雜，特別是杯蓋與杯身接縫處容易藏污納垢，若未徹底清潔，細菌與霉菌會在溫暖潮濕的環境中大量繁殖，長期使用可能導致有害物質累積在體內。

保溫杯若未徹底清潔，細菌與霉菌會在溫暖潮濕的環境中大量繁殖，長期使用可能導致有害物質累積在體內（iStock）

專家指出，許多人清潔保溫杯時只是簡單沖洗杯身，卻忽略了杯蓋內側、橡膠墊圈等細節部位。這些隱藏的死角若長期不清潔，容易滋生黃麴霉毒素等致癌物質。黃麴霉毒素是一種強致癌物，長期攝入即使量微小，也可能對肝臟造成損害，最終導致肝硬化或肝癌。

環保杯使用須謹慎

醫師提醒，使用環保杯時應定期拆卸所有可拆卸的零件，包括杯蓋、橡膠墊圈、濾網等，用軟毛刷仔細刷洗每個縫隙。建議每週至少進行一次深度清潔，可用白醋或檸檬酸浸泡，有效殺死細菌。若杯子出現異味、變色或發霉跡象，應立即停止使用並更換新杯。

此外，保溫杯材質也需注意。劣質材料可能含有重金屬或有害化學物質，在反覆加熱過程中逐漸溶出。購買時應選擇有檢驗認證的產品，並避免盛裝過燙液體，以減少有害物質溶出的風險。

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