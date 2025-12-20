水杯清潔｜杯底茶垢都是細菌？專家用1便宜好物輕鬆去垢潔白如新

許多人喜歡喝熱茶或咖啡，卻常發現家中的杯子底部總有一圈一圈茶垢，刷也刷不掉讓人困擾且不美觀。而茶垢的生成原因，是深色飲品中的成分與水中的礦物質混在一起而形成，若溫度、水分等條件到位，茶杯就成細菌的溫床，不注意就通通喝下肚。



日本食品知識專家分享1天然好物，免用小蘇打粉浸泡，就可以讓頑強的茶垢從杯子消失。

相關文章：清潔茶杯｜陳年茶漬洗不掉？她用這神物 不用費力刷杯子立即翻新👇👇👇

+ 9

馬克杯的陳年茶垢、咖啡漬怎麼清洗？

近日，日本食品知識專家ぱるとよ（Parutoyo）就跟分享一個便宜又天然的清潔好物「橘子皮」。使用橘子皮加上少許鹽巴，就可以有效清除杯子的污漬，用水沖洗後，用海綿沾上清潔劑再清洗一遍，不僅有去味的效果，也能讓杯子瞬間煥然一新。

此外，橘子皮也可以用在清潔不鏽鋼水槽，用沾有幾滴水的橘子皮擦洗水槽，就能輕鬆去除水垢。

網友在《我愛全聯-好物老實説》臉書社團也分享過「懶人清陳年杯垢的方法」，他指出，用在全聯買的毛Ｘ酵素去漬劑，只需浸泡，馬克杯瞬間亮白入新。

貼文底下留言有不少網友回應：

「用過碳＋熱水就可以去掉了，完全不用刷」

「魔術海綿好像有化學物質，盡量不要用來洗吃的餐具器皿比較好」

「我都用牙膏洗還蠻好清的」

「檸檬酸跟牙膏也都很好用」



相關文章：洗碗技巧｜杯子應先洗、選對清潔劑 5招避免餐具越洗越油膩 👇👇👇

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：馬克杯的茶垢、咖啡漬該怎麼清除？專家用1便宜好物「免狂刷輕鬆去垢」，舊杯子也瞬間潔白如新】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

