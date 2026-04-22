保溫杯裝咖啡逾10年沒更換　50歲男鉛中毒離世！醫警告忌放7飲料

保溫杯｜鉛中毒｜保溫杯幾乎是每個人必備，無論是裝水、茶都極方便，不過原來藏著致命風險！台灣醫生分享，一名50多歲的男子就因使用不當，導致鉛中毒引發大腦萎縮，最終不幸離世。醫生還提醒，以下這7種飲料切勿裝保溫杯，恐損傷肝腎、致大腦失智。



一名50多歲的男子就因保溫杯使用不當，導致鉛中毒引發大腦萎縮，最終不幸離世。（iStock）

保溫杯致命｜男子用保溫杯逾10年沒更換 致鉛中毒離世

台灣腎臟科醫生洪永祥早前在節目《醫師好辣》分享，該男子在駕車上班的途中，突然精神恍惚，忘記自己正在開車，引發交通意外。事後他前往醫院檢查，結果顯示，他的大腦皮層萎縮，嚴重貧血、腎功能出現異常，甚至味覺亦出現改變，吃飯時要加入大量鹽、豉油等調味料才能吃出味道。經醫生詢問後發現，原來這名男子的保溫杯用了逾10年，杯內早已生鏽、出現裂痕，他還每天將咖啡裝入杯中，一喝就是一整天，長期累積下來就導致鉛中毒，一年後更因吸入性肺炎而不幸離世。

保溫杯｜勿裝咖啡／茶免腐蝕？保溫杯清洗使用4招 現1情況要即棄

保溫杯致命｜鉛中毒是什麼？

鉛中毒是指鉛在人體內過量累積而引起的金屬中毒。根據衛生署的資料顯示，鉛會對多個器官及身體功能造成影響，其中嬰幼兒、孕婦最容易受到其毒性的傷害。

鉛中毒症狀包括：

~貧血

~高血壓

~記憶力衰退

~腹痛、腹瀉

~噁心

~嚴重便秘

~腎功能受損

~生育能力受損、胎兒發育異常



保溫杯安全｜紅棗水泡太耐開蓋炸爆眼！6類飲品最高危滾水都唔得?

醫生提醒，茶、牛奶等7種飲料忌裝保溫杯。（freepik）

保溫杯致命｜醫生提醒：7種飲料忌裝保溫杯

若保溫杯刮痕，即使極其微小，最好都立即更換，以免中毒。除此之外，洪醫生指出，亦不要裝以下這幾種飲品。

含蛋白質的飲料：牛奶、豆漿、拿鐵

很多人喜歡把牛奶、豆漿、拿鐵等含蛋白質的飲料裝入保溫杯內慢慢喝，但洪醫生提醒，保溫杯並不是雪櫃，若放得太久，便會滋生大量細菌，飲後極可能引起急性腸胃炎（如上吐下瀉、腹痛、發燒等症狀），建議在2小時內喝完。此外，若清洗不徹底（如杯蓋），殘留的蛋白質便會發臭，下次再用它喝水，亦會危害健康。

酸鹼性飲料：檸檬水、碳酸飲料、濃茶、中草藥

雖然不鏽鋼保溫杯（如304、316）具有良好的抗酸性，但若品質不佳或已用多年有細微生鏽、刮痕。檸檬水、碳酸飲料、濃茶、中草藥等帶有酸鹼性的飲品，會加速微量重金屬（如鉛、鎘、鉻）的溶出，洪醫生指出，這會導致中毒、損傷肝腎、大腦失智症等。

消委會教3招清洗保溫杯，忌用鋼刷。（iStock）

消委會教保溫杯清洗3招

清洗保溫杯時不要只是洗內部，最好將膠圈、杯蓋等容易藏污納垢的地方都一並拆開清洗乾淨。亦可跟著消委會教的「清潔3招」，告別頑固污垢。消委會保溫杯｜保溫最強最弱差24°C 邊款容量大但最輕？選購4招

1. 每次用完後應立即清洗。

2. 最好用中性清潔劑（pH值6至8）與軟海綿清潔。

3. 禁止用漂白水或鋼刷，避免腐蝕不鏽鋼內膽和刮傷表面。

