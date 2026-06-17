日專家大腸癌3期　靠3料理24年無復發！預防4食物1款纖維=蘋果4倍

大腸癌｜大腸癌在香港十大致命癌症中高踞第二位，近年更出現年輕化趨勢，令人防不勝防。日本一位烹飪專家在38歲時被確診大腸癌三期，手術後她積極改變飲食習慣，靠常吃3道「護腸料理」，成功24年無復發、無轉移。



日本一位烹飪專家在38歲時被確診大腸癌三期，手術後她積極改變飲食習慣，靠常吃3道「護腸料理」，成功24年無復發、無轉移。（magnific）

大腸癌症狀｜日本專家確診大腸癌三期 現噁心便血症狀

據日媒《週刊女性PRIME》報道，重野佐和子當年突然出現噁心、便血等症狀，就醫後醫生懷疑是痔瘡，讓她觀察一段時間。雖然之後便沒有再出血，但當時正在幫她治療背痛的按摩師卻建議她做大腸鏡檢查。結果顯示，腸道內部呈現鮮紅色，確診患上大腸癌第三期。

重野佐和子事後回想，其實早有徵兆。她那時經常脹氣、惡心、肚子又脹又硬，胃部異常冰涼。但她以為只是胃不舒服或者過勞而引起。事實上，據本港癌症網上資源中心的資料顯示，大腸癌越早治療，根治機會越高。整體患者的五年相對存活率為58.2%，其中第一期高達95.7%，第二期則為87.3%，但到第三期就會下降至68.7%。若日常出現便血、黑便、腹脹或不明原因體重下降，千萬不要掉以輕心。

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大腸癌飲食｜日本專家推介3護腸料理

經過手術治療後，重野佐和子便立志要打造一個能夠抵禦癌症的身體。她開始有意識地調整飲食，預防大腸癌復發。她最堅持的就是「三餐定時定量」，無論多忙都絕不跳過任何一餐。以下是她常吃3道護腸料理。

1. 番薯海帶絲

番薯富含抗性澱粉，海帶富含水溶性膳食纖維，兩者搭配一起吃對腸道非常有益。如果放涼後吃，效果還會加倍。

番薯富含抗性澱粉，海帶富含水溶性膳食纖維，兩者搭配一起吃對腸道非常有益。（週刊女性PRIME）

2. 椰菜紅蘿蔔沙律

椰菜、紅蘿蔔富含膳食纖維，有助消化、促進排便以及保護胃黏膜。此外，椰菜屬於十字花科蔬菜，能降低大腸癌、胃癌的風險。

椰菜、紅蘿蔔富含膳食纖維，有助消化、促進排便以及保護胃黏膜。（週刊女性PRIME）

重野佐和子建議：將椰菜、紅蘿蔔切絲，加入鹽和蘋果醋醃漬，然後靜置發酵即可。亦可以拌入橄欖油和胡椒粉或者蛋黃醬吃。



3. 豆渣水果燕麥片

這道菜由燕麥片、豆渣、乾果及原味乳酪混合製成，富含膳食纖維和益生菌，能平衡腸道菌群，壓制壞菌生長。

這道菜由燕麥片、豆渣、乾果及原味乳酪混合製成，富含膳食纖維和益生菌，能平衡腸道菌群。（週刊女性PRIME）

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大腸癌預防｜護腸4食物

重野佐和子指出，手術後牛蒡根、糙米以及海藻等含不溶性纖維的食物會引起消化不良，甚至引發腸梗阻。因此她改為吃芋頭、糯大麥、乳酪等較易消化的食物。另外，可多吃以下4種食物，降大腸癌風險。

1. 三文魚

三文魚富含奧米加-3（Omega-3）能抗發炎，保護腸道黏膜，還能促進促進益生菌生長。有研究指出，每天只要增加50克的魚類攝取量，可降大腸癌風險降低4%。

2. 藍莓

藍莓是公認的防癌聖品，除了富含抗氧化劑和膳食纖維，還含有維他命 A、C、K，以及葉酸、鉀、磷、鎂和鈣等，有效預防大腸癌。大腸癌｜研究：素食者大腸癌風險低22% 飲食中加5種食物再降43%

西蘭花屬於十字花科蔬菜含有大量的「芥子油苷」，有助抗癌。（Cup of Couple@pexels）

3. 西蘭花

西蘭花屬於十字花科蔬菜含有大量的「芥子油苷」，有助抗癌。此外，西蘭花還富含纖維、維他命及礦物質，能全面守護腸道健康。

4. 百香果

每100克的百香果富含24克膳食纖維，是蘋果、奇異果的4倍以上。膳食纖維能促進腸道蠕動，改善便秘，還能穩定血糖。護腸食物｜腸健康助抗抑鬱！醫推4種護腸隱藏食物1款纖維=蘋果4倍