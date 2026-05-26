腸道功能決定健康！4壞習慣增壞菌忌大魚大肉　平衡菌群4招飲夠水

撰文：Heho健康
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腸道功能不只消化、吸收，由上億的細胞組成，且其內的構造非常複雜。

且有許多文獻指出，腸道健康也會對其他身體器官造成影響，因此腸道健康非常重要。

腸道健康關鍵在平衡

人體腸道內棲息著多樣且龐大數量的微生物，調控著多項生理功能，如傳導、分泌、消化、代謝，影響人體健康的範圍非常的廣泛。

益菌、壞菌三大腸道菌群（HeHo健康提供）

腸道菌種大致可分為以下3種類型：

1. 好菌（益菌）
2. 壞菌（害菌、致病菌）
3. 中間菌（伺機菌、條件致病菌）

其中中間菌的數量最多，會隨時依據「優勢」菌變好或變壞，就像一群勢力強大的牆頭草。理想的平衡比例為2成好菌，1成壞菌。不過，若是比例逆轉，由壞菌占優勢的話，腸內環境就會快速地惡化，引發各式各樣的病症。

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注意，壞習慣讓消化道不健康！

人們習以為常的生活習慣，如久坐、超時工作甚至經常享用大餐等，容易導致壞菌增加好菌減少，養好腸道菌相是關鍵解方。因此每天補好菌是關鍵。

日常生活會讓好菌減少的習慣（HeHo健康提供）

腸道內好菌與壞菌的平衡非常重要，它們比人體細胞還多，當失去平衡狀態，可能會產生各種消化問題。因此，營養師建議均衡飲食。

其中「飲食習慣」更是會直接關聯著這些微生物對健康的影響，建議在生活中要避免攝取過多的高脂高糖食品及高度加工食品，避免經常大魚大肉、進食時間不固定並長期的高壓生活，才能遠離壞菌滋長。

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腸道保健先鋒部隊

維持腸道細菌叢生態平衡非常重要，當腸道菌相失去平衡狀態，可能會產生健康問題。而「飲食習慣」是會直接關聯著這些微生物對健康的影響，以下就告訴你調節腸道菌群的四大飲食關鍵。

1. 多樣化飲食

建議盡量攝取不同蔬菜、水果、全穀物、堅果或豆製品，避免加工食品和每天吃一樣的食物，有助於腸道菌相平衡。

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2. 補充足夠水分

充足的水分能夠幫助腸道消化吸收、促進蠕動和排除廢物，也能夠讓保持良好的腸道功能，有助於維持腸道微生物平衡。

3. 多攝取膳食纖維

每天「3蔬2果」很重要，即便是外食族，也可以盡量達到每餐都有蔬菜、每天有吃水果的習慣，同時也能補到各種維生素和礦物質。

4. 補充益生菌

在飲食中可以經常選擇含益生菌食物，可以幫助補充好菌，有助於維持腸道菌叢平衡。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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