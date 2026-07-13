大腸癌預防｜營養師推彩虹飲食法護心助防癌　附8色蔬果清單

大腸癌發生率與死亡人數每年都在上升，除了規律運動與良好生活習慣之外，飲食的調整更是預防大腸癌不可忽視的一環。



營養師提醒：少吃油炸、多吃纖維，從日常飲食做起！

營養師指出，大腸癌不是少數人才會得，每個人都有風險。而預防的關鍵，就藏在我們每天吃的食物裡。建議大家多採用「彩虹飲食法」，簡單又有效！

什麼是彩虹飲食法？

彩虹飲食法（Heho健康授權使用）

彩虹飲食法的重點就是讓餐盤看起來像彩虹一樣五彩繽紛。不同顏色的蔬果，富含各種植化素、維生素、礦物質與纖維，不只幫助預防大腸癌，還能促進心血管健康、增強免疫力。

以下是彩虹飲食的顏色分類與食材建議：

紅色：番茄、紅椒、紅辣椒、西瓜、草莓、蔓越莓、紅石榴

橙/黃色：南瓜、胡蘿蔔、黃甜椒、橘子、木瓜、哈密瓜、葡萄柚

綠色：青花菜、茼蒿、菠菜、蘆筍、高麗菜、西洋芹、地瓜葉、四季豆、九層塔

白色：洋蔥、白蘿蔔、大蒜、白花椰菜、水梨、黃豆芽

紫/黑/藍色：茄子、紫葡萄、黑木耳、香菇、黑棗、藍莓



這些蔬果富含的膳食纖維可以幫助腸道蠕動，促進排便，減少腸壁長時間接觸致癌物質的機會，也能降低致癌廢物被身體重新吸收的風險。

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