大腸癌｜研究：素食者大腸癌風險低22%　飲食中加5種食物再降43%

世界衛生組織估計，於2020年至2040年間，每年將新增超過300萬大腸癌病例數，全球大腸癌負擔將增加56％；到2040年，估計全球因大腸癌死亡的人數將增加69％，預計每年奪走160萬人的生命。



大腸癌｜素食加入這些食物 進一步降低43%大腸癌風險

美國癌症協會估計，男性和女性一生中罹患大腸癌的風險分別約為4.3%和3.8%，儘管沒有萬無一失的預防大腸癌的方法。但研究指出，以植物為基礎的飲食方法可以降低大腸癌的風險。

2015年發表在《JAMA Internal Medicine》上的一項研究評估了7萬人的飲食習慣，發現素食者比非素食者患大腸癌的風險降低22%。只要在蔬菜為主食加入以下5種食物，可進一步降低43%大腸癌風險。

降低大腸癌風險5種食物

1）三文魚

採用魚素飲食方法，將魚類加入素食的飲食方法，有助於預防結腸癌。2022年的25項臨床前研究發現，每天增加50克魚類的攝取量與大腸癌風險降低4%。由於含有具有抗炎特性的奧米加3脂肪酸和維他命D，可以降低結直腸癌的風險，並對大腸具有保護作用。

建議食用：每星期進食2至3次，每次100克三文魚。



2）藍莓

藍莓是一種富含抗氧化劑、纖維和維他命的食物，加拿大營養師Helen Kollias指出，藍莓含有抗氧化劑和纖維，有助於預防癌症。除了抗氧化劑和纖維外，藍莓還含有維他命 A、 C、K、葉酸、鉀質、磷質、鎂質和鈣質，有助預防結直腸癌的發生。

建議食用：可以每天進食，約15至20粒藍莓。



3）咖啡

美國一項研究表明，對於患有結直腸癌的人來說，與不喝咖啡的人相比，每天喝一杯咖啡有助降低因疾病或引發死亡的風險。研究人員發現，每天喝至4杯咖啡的患者，死於大腸癌的風險降低52%。

建議食用：可以每天飲用，約1至2杯咖啡也有一定的作用。



4）西蘭花

一項研究指出，增加十字花科蔬菜的攝取，與降低結腸癌的風險有直接的關係，這是十字花科蔬菜含有大量的芥子油苷，研究顯示它具有抗癌特性，還含有纖維、維他命及礦物質。西蘭花煮法｜最留住營養洗切煮3秘技 1招保嫩綠冇草青味倒轉洗？

建議食用：每星期進食2至3次，每次50克西蘭花。



5）全穀類食物

全穀類食物含有豐富的膳食纖維，膳食纖維分為非水溶性纖維和水溶性纖維，兩者的作用並不相同。非水溶性纖維可以增加糞便的體積，並與吃進去的致癌物和毒物、消化後產生的毒素結合，縮短糞便停留的時間，減少致癌物與腸內壁的接觸。水溶性纖維可以被腸道菌發酵降解為短鏈脂肪酸。短鏈脂肪酸可以促進免疫、預防炎症性疾病和增強腸道屏障功能。全穀類食物同時含有2種膳食纖維，可以幫助排便及減低患大腸癌的風險。

建議食用：可以每天進食，在米飯中混入一部份全穀物一起烹煮。



大腸癌｜除了飲食方面 運動也能防範大腸癌

養成規律運動的習慣也能有效預防大腸癌，因為運動可以刺激腸道蠕動、幫助排便，還能促進新陳代謝，將體內廢物排出以降低癌症發生機率。雖然大腸癌常被稱做沉默殺手，不過只要養成好的生活習慣，就能降低罹患大腸癌的風險與機率，此外也要隨時留意自己的健康狀況，若能早點發現和治療便不必太過驚慌。

