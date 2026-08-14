起床飲凍水或暖水？最新研究：減肥護肝功效大不同+3種水忌空腹

晨起飲水｜你每日起床後會飲凍水或溫水？不少人都會選擇溫水，覺得凍水傷腸胃。不過有最新研究證明，原來凍水有助減重，溫水可能改善代謝、肝功能，各有各好處。不過有3種水最好不要空腹飲，易刺激腸胃，加重腎臟負擔。



最新研究證明，原來凍水可減體重，溫水可能改善代謝、肝功能，各有各好處。（《繼承者們》）

飲水通便｜晨起1杯水提神排便 營養師：水量是關鍵 2類人要限水

晨起飲水｜研究證凍水助減肥 溫水改善肝功能

一項發表於《Life Sciences》的研究表示，早上第一杯水的溫度對減重、代謝均有不同的影響。該研究團隊將小鼠分為「正常飲食」與「高脂飲食」2組，並讓牠們分別飲0℃、25℃、40℃的水。經過12周的測試，結果顯示，高脂飲食組的肥胖小鼠喝冰水有助減輕體重，而喝溫水則能改善代謝。

凍水組（0℃）：雌性小鼠體重下降29%，雄性小鼠體重下降約27%，並且體脂率、三酸甘油脂（即血脂）以及膽固醇均有下降。



溫水組（40℃）：體重不變但血脂、肝功能、發炎程度均有改善。



水腫非因飲水太多！營養師揭關鍵成因 4飲食原則促代謝多吃莓果

晨起飲水｜研究人員拆解迷思

研究人員解釋，凍水可以增加消耗，提高體內燃脂蛋白（UCP1 和 PGC-1α）的活性，加速脂肪的燃燒。溫水可以刺激白色脂肪（人體內最主要的脂肪類型，佔80%）讓它們轉變為可主動燃燒熱量的脂肪，進而提高新陳代謝。不過，這2種水都能提升體內一種叫 「L-半胱氨酸」 的代謝物，能減少脂肪堆積。所以無論是凍水還是暖水，均對身體有益，只是效果不一。

晨起飲水｜刷牙前或後飲？

除此之外，相信不少人還會疑惑，早上起床到底要先喝水還是先刷牙？很多人擔心，經過一晚睡眠後口腔會滋生大量細菌，這時飲水會把細菌吞下肚，傷害腸胃。事實上，腸胃所分泌出來的胃酸不僅有助消化食物，還會消滅口腔帶進去的細菌和微生物，最後代謝掉。因此，最好早上起床後只要空腹飲300毫升左右的水便可。不過，有3種水不宜空腹飲。

忌空腹飲的3種水

1. 飲料 刺激腸胃加重腎臟負擔

飲料含有香精、色素、甜味劑和防腐劑等添加物。若早上空腹喝飲料，會刺激腸胃，易引發胃痙攣。此外，這些添加劑需要經過腎臟代謝，加重腎臟負擔。

早上空腹喝飲料，會刺激腸胃，易引發胃痙攣。（Thomas Vimare@Unsplash）

2. 隔夜茶水 刺激胃黏膜

很多人喜歡喝茶，特別是泡得很久的濃茶，甚至有喝隔夜茶的習慣。實際上，茶水放了一夜後，極易滋生細菌或變質。特別早上剛起床時，身體的腸胃功能還沒完全「開機」，這時候喝濃茶或隔夜茶，很容易刺激胃黏膜，引發胃痛、腹瀉等腸胃不適。

早上剛起床時，如果喝濃茶或隔夜茶，很容易刺激胃黏膜，引發胃痛、腹瀉等腸胃不適。（A生成I圖片）

飲水加重濕氣？每天8杯傷身？中醫揭飲水5誤區+推5種水健脾降血壓

3. 致胃酸倒流

檸檬酸度高，非但不能清腸排毒，反而容易刺激胃粘膜，特別是本來就胃酸過多或有胃病的人，這樣喝易導致胃痛或胃食道逆流。喝檸檬水減肥排毒3大常見錯誤 用熱水沖最錯！中醫教正確做法

檸檬酸度高，非但不能清腸排毒，反而容易刺激胃粘膜。（AI生成圖片）

參考資料：雲南省疾病預防控制局