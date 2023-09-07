飲水貼士｜皮膚暗啞可能缺水！營養師推補水7食物日飲幾多有數計?

高溫炎熱的天氣令人容易流汗，身體的水分流失速度也會增加，水分能幫助維持體溫、消化、新陳代謝以及激活體內的化學反應，適當的水分攝取有助於提高能量水平，改善皮膚狀態，並保持良好的血液循環。



攝取充足水分 日常標準一次看

台灣台南市立醫院營養師張秀如表示，每日每人建議的基本需水量為「體重x30cc」，如50公斤的成年人每天的水分攝取量至少要1500cc。建議每隔1至2小時飲用一杯水，以確保身體始終保持適當的水分水平，運動或戶外活動大量流汗者，記得要額外補充水分，建議每隔15分鐘額外補充150cc水分。

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這些食物也含水分 善用料理方式也能補水

除了適時的水分補充，也可透過飲食來補充水分，選擇水分豐富的蔬果，能有效維持水分平衡，如多汁的西瓜、哈密瓜、提子和梨子，以及多種蔬菜，如清爽的青瓜、多汁的番茄和營養豐富的甘藍，都是理想的選擇。

此外，也可嘗試涼拌食料理，如涼拌麵、涼拌海鮮或涼拌豆腐，這些食物不僅帶來水分，在酷暑的夏日，也是一份美味清爽的菜餚。張秀如分享，善用湯品補充水分，清淡的蔬菜湯、滋補的雞湯或清爽的豆腐湯，不僅能夠提供水分，還有助於補充鈉和礦物質，維持體內電解質平衡，或是自製果汁與冰沙，選擇無糖或少糖的選項，不僅提供水分，還能增添多種維生素和抗氧化劑。

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口渴就要立刻喝水 時刻留意尿液顏色

除了保持適當的水分攝取，張秀如提醒，感到口渴時就要立即喝水，同時要注意尿液顏色，淡黃色的尿液意味著水分攝取良好。另外，也要注意咖啡因和酒精的攝取，過多的咖啡因和酒精可能導致脫水，最好的水分補充仍為開水，若要喝飲品以無糖茶或果汁為佳，每日攝取足夠水分，有助身體機能保持良好的水分平衡。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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