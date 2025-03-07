降血糖｜飯前飲水+1物降血糖3個月減4公斤　專家推介3飲品忌代糖

該如何有效控制糖尿病的血糖？日本醫師矢野宏行提醒，除了控制飲食，喝白開水時可以試著加入蘋果醋醋，具有降血糖的效果。



根據《PRESIDENT Online》報導，日本醫師矢野宏行之著作《不靠吃藥的糖尿病正確解答》書籍內文分析咖啡和果汁等飲料對糖尿病患者的影響。

蘋果醋7大保健功效（按圖了解👇👇👇）

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1、黑咖啡能降血糖，研究發現咖啡中含有的多酚也有降低血糖的作用，但是千萬不可加入大量的糖和奶精，最好是選黑咖啡或加入少量牛奶提味。

2、綠茶、桑葉茶、南非國寶茶降低罹患糖尿病風險，研究顯示，「每天喝六杯以上綠茶的人，比每週喝不到一杯的人，罹患糖尿病的風險降低33%」。

3、蔬果汁會攝取大量糖分，為避免血糖升高，千萬別喝。

4、別喝代糖的「零卡飲料」，研究顯示，零卡碳酸飲品導致日男罹患糖尿病風險上升。

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5、別喝啤酒、紅酒、雞尾酒，若真的想小酌一下，建議喝不含糖的威士忌或燒酒。建議喝的量，威士忌（60毫升）或一杯加冰的燒酒（100毫升）。

6、喝開水能減重和降血糖，矢野宏行醫師指出，餐前30分鐘喝1至2杯水，有助於在飯前感覺更飽，從而抑制進食量，另外，有研究顯示，受試者實際實行後，花了12週就瘦4.3公斤。 然而，有些人可能會發現每餐前喝無味的水很有壓力，因此建議喝白開水時可以試著加入蘋果醋，具有降血糖的效果。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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