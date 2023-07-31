飲水｜飲水太多易變寒性體質？飲錯易經痛 中醫指3體質忌喝太多水
撰文：風傳媒
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人體有百分之70都是水分，但水可不能亂喝，除了喝水的時間需要分配之外，水的「溫度」也是很重要的眉角。
有中醫師指出，3種體質的人，「不適合一次喝太多水」否則反而會讓濕氣殘留在體內，導致身體代謝不好，容易水腫。
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喝太多水易致體質偏寒濕重？
不少人都是靠「喝水」減肥、養出好皮膚，台灣中醫師余雅雯指出，女性的體質較為敏感，尤其在月經來的時候，其實只要喝「低於口腔溫度」的水，就容易造成經痛，中醫方面也不提倡喝冰水，因為溫度差會導致身體的神經反應，會影響到臟腑，甚至產生胃痛，因此盡量喝跟口腔溫度差不多的水，才是上策。
此外，網路上也流傳，喝太多水會有體質偏寒、冷底、體內濕氣重的情況，但其實水屬於「平性」，如果喝常溫水或是溫水，是不會讓體質變寒或累積濕氣；人體的身體核心溫度大約在37度，如果喝冰水，就可能讓肌肉痙攣收縮而降低新陳代謝。
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3類人不宜喝太多水
余雅雯醫師也提到，「腎陽虛，腎功能不佳的體質，容易頻尿、腰痠、眼睛酸澀、怕冷易疲倦、下肢易水腫」、「痰濕，易胸悶、下肢容易水腫、肥胖等、關節肌肉酸痛、痛經血塊」、「氣虛，呼吸短促、易暈眩、疲倦、易感冒」三種人，千萬不要一次喝太多水或是過量，避免造成濕氣、水分滯留，代謝不佳反而會造成水腫。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：喝水別瞎喝！中醫師勸3種人「別猛灌水下肚」 控制好「這水溫」喝了竟不會經痛】
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