菇功效｜研究揭每日食18克菇類　降低45%患癌風險　防乳癌最顯著

一項涵蓋逾1萬9500名癌症患者的大型研究發現，每天只需攝取約18克菇類，罹癌風險便比完全不吃的人低約45%，其中乳癌的關聯最為顯著。菇類含有抗氧化成分麥角硫因，被認為是發揮防癌潛力的關鍵。



台灣耳鼻喉科醫師戴曉芙在Facebook專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文指出，菇類長期被視為火鍋或炒菜裡的普通配角，看似沒有特別之處，但2021年一篇系統性回顧與統合分析整合了17項研究的數據後，結果顯示每天攝取約18克菇類的人，罹癌風險比完全不吃者低約45%，其中以乳癌的關聯最為突出。

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戴曉芙說明，18克的分量其實相當少，依菇類種類不同，大約是一小把的程度，在日常料理中很容易達到。菇類之所以具有防癌潛力，可能與其富含麥角硫因有關，這是一種具備抗氧化及細胞保護功能的胺基酸，能協助細胞對抗氧化壓力，而香菇、蠔菇（秀珍菇）、舞菇等品種，通常含有較豐富的麥角硫因，是日常攝取的優先選擇。

戴曉芙強調，研究所呈現的是長期飲食習慣與癌症風險之間的統計關聯，並不代表每天吃菇就能直接預防癌症，不同菇類的種類、攝取量及烹調方式也各有差異，因此不需要刻意大量食用。

她提出四項具體建議：

1. 煮湯、炒菜或火鍋時加入一小把菇類

2. 輪流搭配不同種類，不必固定只吃單一品種

3. 烹調時避免油炸、重鹹或大量奶油

4. 搭配蔬菜、豆類及魚肉，讓整體飲食更均衡多元



戴曉芙提醒，吃菇雖然是簡單易行的飲食調整，但真正有效的防癌仍需從生活全面著手，包括戒菸、少酒、規律運動、控制體重及定期篩檢，缺一不可。她表示，日常飲食中加入少量菇類，是一個容易維持、也值得長期保留的健康習慣。

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