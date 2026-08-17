認知障礙｜研究：控制三餐時間防失智！預防4食物　1種降風險54%

認知障礙症｜失智症｜在本港每10名70歲或以上長者，便有1名得認知障礙症。這種疾病的成因很多，包括高齡、「三高」等。為了預防失智，許多人開始有意識地多動腦筋或吃護腦食物。如今有研究證明，只要調整每天吃三餐的時間，就有助提升記憶力。



有研究證明，只要調整每天吃三餐的時間，就有助提升記憶力。（AI生成圖片）

認知障礙症｜研究證三餐在9小時內吃完有助提升記憶力

據英國媒體《The Guardian》報道，只要將每日三餐的時間限制在上午10點至下午6點，即9小時內，並且在睡前4小時內禁食，即可減緩認知能力下降。該研究團隊邀請了47名50至79歲、體重超重或肥胖的女性進行試驗。在實驗中，她們每天都要少吃500卡路里。不過進食時間被分成兩組：

~限時組：每天集中在9小時內進食

~正常組：則在12小時內進食



6個月後，兩組都平均減了7公斤，但「限時組」的成員在記憶、學習、空間規劃以及解決問題的測試中表現更好，出錯率也更低。意味著，改變進食時間有助提升記憶力。不過，目前研究的樣本較少，進食時間與認知能力之間的關係，還有待進一步證實。

每日三餐的時間限制在上午10點至下午6點，即9小時內，並且在睡前4小時內禁食，即可減緩認知能力下降。（magnific）

預防認知障礙症4種食物

此外，報道亦引述倫敦國王學院營養科學系教授霍爾（Wendy Hall）的觀點指出，中年肥胖會讓晚年患上失智症的風險增加30%。因此，體重超重的長者減肥都有助延緩認知能力退化。除此之外，在日常飲食中多吃以下4種食物，可降失智風險。

1. 綠茶 降認知障礙風險54%

綠茶富含兒茶素，能抗炎、保護神經，還能阻止大腦中有害斑塊的堆積。一項發表於《美國臨床營養學雜誌》的研究指出，每天喝2杯以上或每周喝5次以上綠茶的長者，出現認知障礙的風險降低了54%。

綠茶富含兒茶素，能抗炎、保護神經，還能阻止大腦中有害斑塊的堆積。（unsplash）

2. 雞蛋 降認知障礙風險47%

雞蛋富含膽鹼，對記憶、學習和肌肉控制至關重要。一項發表於《營養學期刊》的研究發現，每周至少吃兩次雞蛋的人，跟不常吃蛋的人相比，得認知障礙的風險降低47%。

雞蛋富含膽鹼，對記憶、學習和肌肉控制至關重要。（unsplash@Coffeefy Workafe）

3. 莓果類 降認知衰退風險38%

哈佛研究證，常吃藍莓、士多啤梨等莓果的女性，能降低38%的認知衰退風險，相當於大腦年輕約3歲。

哈佛研究證，常吃藍莓、士多啤梨等莓果的女性，能降低38%的認知衰退風險。（unsplash）

4. 橄欖油 降認知障礙死亡風險28%

橄欖油富含單不飽和脂肪酸，可促進神經生成。有研究指，每天在飲食中加入半湯匙橄欖油，就能有效降低28%因認知障礙死亡的風險。