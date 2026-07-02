身體缺水增失智風險！夏天宜飲8種水清熱防痛風　1種維C=蘋果10倍

夏季天氣炎熱，出汗較多，體內水分流失較快，水分補充不及時，可能會「變傻」？



出汗較多喝甚麼能快速補水？身體缺水會出現哪些情況？這篇文章快收好。

夏季推薦喝這些水（01製圖）

夏天推薦喝8種水，消暑降火👇👇👇

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身體缺水會讓人「變傻」

水是身體非常重要的組成成分，對於維持正常生理功能必不可少。研究發現：缺水會讓人「變傻」，飲水不足會顯著增加認知障礙風險。

來自上海市第六人民醫院的研究團隊，進行了一項關於中老年人飲料消費與認知障礙之間關係的研究。

結果發現：喝水、喝茶、喝咖啡、喝牛奶都是認知障礙的保護因素，而每日飲水量<1500毫升（尤其是<500毫升）是認知障礙的危險因素。需要注意的是，為降低認知障礙風險而瘋狂喝水，也可能損害認知能力。

這幾種疾病 可能與缺水有關

每天的水攝入量要根據個體差異而變化。身體缺水時，可能出現以下情況。

1. 便秘

長期缺水時，大腸會吸收食物殘渣裏的水分，大便就會變得乾燥，大腸蠕動速度也會減慢，容易造成便秘。

2. 腎結石

如果身體經常處於缺水狀態，腎臟就可能對水分進行重新吸收，導致尿液濃縮，甚至引發腎結石等疾病。

3. 痛風

這是人體內尿酸增多或排泄減少，使尿酸鹽沉積在關節、腎臟等部位造成的。喝水少會導致尿酸不能順利排出體外，患痛風的風險就會增高。

4. 血栓

血壓高、血脂高、血糖高的人群飲水不足，血液黏稠度就會升高，血液循環就會變慢，容易引發心肌梗死、腦血栓。

5. 部分癌症

喝水多的人，發生膀胱癌、前列腺癌、睾丸癌、輸尿管癌和腎盂癌的風險較低。

解渴、降火、清熱解毒 夏天喝好這幾杯水

夏天，想要在解渴的同時還不長胖，推薦飲用白開水、淡茶水。此外，夏天出汗較多，喝甚麼能快速補水？戳視頻，一同了解。

1. 白開水

煮沸後自然冷卻至20～25℃的白開水是比較好的飲用水，既能迅速解渴，又不會引起腸胃不適、肥胖。

2. 綠茶

綠茶是沒有發酵的茶，在各類茶葉中，它的茶多酚含量最高，經常喝綠茶能夠降低心腦血管病發生風險，還具有降血脂、降血壓、減肥、預防癌症等作用。

夏季天氣炎熱，容易上火，綠茶性寒有助於降火，適合容易上火的人群飲用。需要注意的是，脾胃虛寒人群不宜長期飲用。

3. 檸檬水

檸檬口感酸甜，切片後泡水能豐富白開水的口感，建議使用新鮮檸檬。市面上的檸檬片很多都有冰糖、蜂蜜，會在補充水分的同時補充糖分，不利於控體重和保護牙齒。

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4. 百香果水

用百香果（熱情果）泡水非常方便，只需要切掉一塊，開個口，就能挖出裏面的果肉，放在水裏不僅好喝還很好看。

百香果的維他命C含量豐富。數據表明，常見紫皮百香果的維他命C含量為近30毫克/100克，雖然比不上橙子，卻是蘋果的10倍。它還很補鉀，對控制血壓很友好，含量為278毫克/100克，比香蕉略高。

5. 枸杞水

枸杞水味道清甜，能讓人多喝水，不過別指望補鐵補血，畢竟枸杞中的鐵是非血紅素鐵，吸收利用率很低，用幾顆枸杞泡水也補不了多少鐵。

6. 花茶

玫瑰花茶、菊花茶、茉莉花茶、金銀花茶，不僅有淡淡的花香，還含有糖類和維他命等營養物質以及多酚、皂苷和萜類等生物活性成分，常喝對健康有益。

7. 綠豆湯

綠豆性寒，長期大量飲用綠豆湯容易傷脾胃，建議一周喝1～2次，每次喝1碗即可，不要空腹飲用。脾胃功能相對較弱的人儘量少喝綠豆湯。患有高血壓、高血糖等慢性疾病，需要每天按時服藥（尤其是中藥）的老年人，儘量少喝綠豆湯。

8. 清淡的菜湯

如果平時沒時間喝水，那就每餐給自己做一道清淡少油少鹽的湯吧，補充水分的同時還能攝入其他營養，比如冬瓜湯、西紅柿雞蛋湯、紫菜蛋花湯等。

這類飲品千萬要少喝 科學喝水記好這幾點

炎熱的夏天，很多人都離不開碳酸飲料，特別是大量出汗或非常口渴的時候。研究表明，冰鎮和碳酸化可以有效緩解口渴。冰鎮碳酸飲料中的二氧化碳會刺激口腔和鼻腔的三叉神經，引起神經細胞興奮，讓人覺得很過癮。

但其實，這種解渴具有欺騙性，誇大了補水效果。碳酸飲料熱量、含糖量較高，攝入過多反而不利於身體健康。

研究發現，較高的含糖飲料和人工加糖飲料攝入量，與更高的痴呆症風險有關。

此外，來自清華大學的研究團隊在針對超1000名中國男性的調查中發現：每天飲用含糖飲料超過1瓶（每周>3500mL）的參與者發生脱髮的風險，比不飲用含糖飲料的參與者顯著增加2.36倍。

此外，無糖飲料也不建議常喝。今年世界衛生組織（WHO）發布了一項有關非糖類甜味劑的最新指南，建議不要使用非糖類甜味劑來控制體重，或以此降低非傳染性疾病的風險。無糖飲料對控制體重並沒有幫助，甚至還可能有一些潛在不良影響，比如會增加成人患2型糖尿病、心血管疾病及死亡的風險。

正常成年人一般推薦每天飲水總量在1500～1700毫升，夏季天氣炎熱，出汗較多，可適當喝到2000～2500毫升，其中包括日常飲用水，飯、湯、粥、蔬菜、水果和飲料中所含的水分，具體飲水量視個人身體情況而定。

1. 建議少量多次，每次喝水200毫升左右，不要等口渴了再大量喝水

2. 別用飲料代替水，比如各種含糖汽水、果汁、能量飲料、奶茶等

3. 天氣炎熱時也儘量不喝冰水

4. 患有青光眼、心臟疾病以及腎功能異常等人群，如何飲水需要遵醫囑



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