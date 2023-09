橄欖油｜每天半匙橄欖油減失智死亡28%　替代2食品更防老人癡呆！

橄欖油以其抗發炎和抗氧化的特性而聞名,研究顯示,將富含單不飽和脂肪酸的橄欖油納入每天的飲食中,有助於提升心臟健康;最近1項新研究發現,橄欖油不僅對心臟有益,還可以改善大腦健康。這項最新研究在波士頓舉行的美國營養學會(American Society for Nutrition)年度會議上發表,表示使用橄欖油可減少因失智症所導致的死亡風險。



全球超過5千萬人患失智症 攝取橄欖油有助降低風險

失智症是指人的認知思維能力喪失,可能影響其日常生活與活動。根據世界衛生組織(WHO)的數據,全球有超過5500萬人患有失智症,而每年則新增約1000萬新病例,其中6成以上的患者生活在低收入與中等收入的國家。

相關文章:失智症|熟悉地方迷路屬失智症警號 10大前期徵兆放任不管恐惡化👇👇👇

+ 7

哈佛大學公共衛生學院的研究作者Anne-Julie Tessier表示,這項研究強化了橄欖油等植物油的飲食指南,並且暗示這些建議不僅支持攝取橄欖油有助於心臟健康的說法,也顯示其可能對大腦健康有所幫助。

研究人員評估了美國超過90,000名參與者的飲食和死亡記錄,發現其中有4,749名參與者死於失智症。從研究結果中進一步發現,每天飲食中加入半湯匙橄欖油的參與者,因失智而死亡的風險降低了28%;不僅如此,研究還表明,將1茶匙人造牛油或蛋黃醬替換為橄欖油,可使罹患失智的風險降低8%至14%。

相關文章:【橄欖油營養】有助預防中風抑菌防癌9大好處 地中海飲食必備!👇👇👇

+ 5

橄欖油這項成分可促進神經生成 對提升認知有幫助

研究人員認為,加入橄欖油的飲食不但改善了整體飲食的品質,而且橄欖油內含的某些獨特成分,更能促使大腦健康。

Tessier向《今日醫學新聞》(Medical News Today)表示,橄欖油可能透過其豐富的單不飽和脂肪酸,在認知健康方面發揮有益的作用,這些脂肪酸可能可以促進神經生成,另外,橄欖油中還含有維他命E,以及具有抗氧化作用的多酚類化合物。

相關文章:【橄欖油】特級初榨與一般橄欖油有何分別?購買7大事項一定要知👇👇👇

+ 8

Tessier補充說明,橄欖油中的某些抗氧化化合物,可能可以穿越血腦屏障,對大腦產生直接影響,並透過其有益心血管健康的好處,間接影響大腦的健康狀況。

資料來源:Olive Oil For Brain Health? Study Says It Could Lower Risk Of Death From Dementia's Risk's

延伸閱讀:

年輕人這些生活習慣埋乾眼症禍根 眼科專用脈衝光有解

容易覺得東西被偷!面對失智三偷妄想 醫授1方法判斷

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」