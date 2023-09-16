橄欖油｜每天半匙橄欖油減失智死亡28%　替代2食品更防老人癡呆！

撰文：NOW健康
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橄欖油以其抗發炎和抗氧化的特性而聞名，研究顯示，將富含單不飽和脂肪酸的橄欖油納入每天的飲食中，有助於提升心臟健康；最近1項新研究發現，橄欖油不僅對心臟有益，還可以改善大腦健康。這項最新研究在波士頓舉行的美國營養學會（American Society for Nutrition）年度會議上發表，表示使用橄欖油可減少因失智症所導致的死亡風險。

全球超過5千萬人患失智症　攝取橄欖油有助降低風險

失智症是指人的認知思維能力喪失，可能影響其日常生活與活動。根據世界衛生組織（WHO）的數據，全球有超過5500萬人患有失智症，而每年則新增約1000萬新病例，其中6成以上的患者生活在低收入與中等收入的國家。

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哈佛大學公共衛生學院的研究作者Anne-Julie Tessier表示，這項研究強化了橄欖油等植物油的飲食指南，並且暗示這些建議不僅支持攝取橄欖油有助於心臟健康的說法，也顯示其可能對大腦健康有所幫助。

研究人員評估了美國超過90,000名參與者的飲食和死亡記錄，發現其中有4,749名參與者死於失智症。從研究結果中進一步發現，每天飲食中加入半湯匙橄欖油的參與者，因失智而死亡的風險降低了28%；不僅如此，研究還表明，將1茶匙人造牛油或蛋黃醬替換為橄欖油，可使罹患失智的風險降低8%至14%。

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橄欖油這項成分可促進神經生成　對提升認知有幫助

研究人員認為，加入橄欖油的飲食不但改善了整體飲食的品質，而且橄欖油內含的某些獨特成分，更能促使大腦健康。

Tessier向《今日醫學新聞》（Medical News Today）表示，橄欖油可能透過其豐富的單不飽和脂肪酸，在認知健康方面發揮有益的作用，這些脂肪酸可能可以促進神經生成，另外，橄欖油中還含有維他命E，以及具有抗氧化作用的多酚類化合物。

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Tessier補充說明，橄欖油中的某些抗氧化化合物，可能可以穿越血腦屏障，對大腦產生直接影響，並透過其有益心血管健康的好處，間接影響大腦的健康狀況。

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資料來源：Olive Oil For Brain Health? Study Says It Could Lower Risk Of Death From Dementia's Risk's

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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