認知障礙自我檢測｜聞花生醬1分鐘測腦退化！專家揭1關鍵檸檬都得

認知障礙症｜記性變差、經常丟三落四？隨著年紀增長，許多人開始懷疑自己是腦退化（認知障礙症）的先兆。遇到這情況先別焦慮，美國有研究指出，只要用「花生醬」，花費1分鐘左右的時間即可居家自測，有沒有認知障礙？



認知障礙症｜花生醬測試只需簡單3步

據外媒《Daily Mail》報道，美國佛羅里達大學的一項研究指出，嗅覺衰退是腦退化的早期信號，比記憶力衰退要早，為此團隊研發出這項簡單且低成本的「花生醬測試」，方法如下：

1. 受試者先閉上眼睛和嘴巴，並堵住一側鼻孔。

2. 將1匙花生醬放在另一側張開的鼻孔前，用尺子測量能聞到氣味的最遠距離。

3. 記錄距離後，等待90秒再對另一邊鼻孔重複相同測試。



該研究指出每24名患有輕度腦退化症的患者中，就有10名出現左鼻孔嗅覺退化的情況。所以測量後要進行比較，若發現左邊鼻孔聞到味道的距離比右邊要近10厘米或以上就要小心很可能患有輕度腦退化症。

認知障礙症｜花生醬純粹氣味劑無刺激性

為什麼會選用花生醬進行測試？研究團隊成員Jennifer Stamps解釋，花生醬是一種「純粹的氣味劑」只單純刺激人的嗅覺神經，而不是像薄荷、芥末等有刺激性的物品一樣激活三叉神經（負責觸覺、痛覺及溫感）。

若對花生過敏，可考慮以下5種替代品：

1. 朱古力

2. 肉桂

3. 檸檬

4. 香蕉

5. 洋蔥



雖然花生醬測試有一定的效果，但只能算是早期的自測方法，嗅覺下降或喪失的原因有很多，若有嗅覺異常或認知功能障礙（如記憶力衰退、判斷力下降等症狀），應盡快就醫為宜。