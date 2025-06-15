月經飲食｜夜瞓久坐經痛加劇？中醫揭3大成因推薦3款茶飲紓緩經痛

28歲王小姐於外商公司服務，自初經開始生理期會出現下腹疼痛，伴隨冒冷汗及嘔吐，而近幾年經痛狀況加劇，需於經期第1-3天每日服多種止痛劑3-5顆。日前至新加坡出差時，更因為經痛嚴重掛急診，回國後至婦產科檢查，骨盆腔皆無異常，開立口服止痛劑並囑追蹤，故前來中醫尋求協助。



經中藥調理5個月，同時調整不合適的飲食及生活方式（如晚睡、久坐、攝取過多甜食等），經痛狀況改善許多，不需再依賴止痛劑度過生理期，成功擺脫經痛的困擾。

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經期不適需經中醫師辯證論治調理 經痛可分為2大類型

台灣中醫師周宗翰說明經痛有許多不同的原因，而女生在經期也不只有 經痛的不適表現，例如上述病案於經痛時會合併冒冷汗，嚴重時甚至嘔吐等，故臨床上需要經由醫師辨證論治，針對體質及整體評估後擬定處方，才能從根本解決經痛。經痛可分為2大類型如下：

▸原發性經痛：是月經引起的「痙攣性」疼痛，並非源自骨盆腔的疾病，大多與生殖系統的氣血循環不佳有關，或是由不良的生活習慣導致，例如壓力大、常吃冰品或吹冷氣、易緊張等，都有可能導致。

▸續發性經痛：指的是過去無經痛病史，後因「骨盆腔內生殖系統疾病」造成之經痛，常見原因包含子宮肌瘤、子宮內膜異位症、腫瘤等。



無論是原發性經痛或是續發性經痛，都能透過中醫調理，改善經期不適。

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氣血運行不暢「不通則痛」 臨床判斷3種體質對症下藥

若以中醫觀點而言，經痛大多是因為氣血經絡運行不暢，「不通則痛」造成，臨床上大致可分為以下3個類型，而需要注意的是，經痛個案可能合併2種以上的證型，需經專業醫師評估後給予符合體質的治療方針，不建議自行抓藥，避免症狀加重。

病症1：氣滯血瘀

▸成因：大多和情緒壓力相關，常見小腹墜脹刺痛，或是伴隨經前乳房脹痛。

▸治療方向：疏肝理氣、活血化瘀。



病症2：寒凝胞宮

▸成因：體質腎陽不足，或是常食生冷、環境潮濕、常淋雨等，疼痛常為冷痛、絞痛，特色是熱敷後可緩解。

▸治療方向：溫陽散寒、化瘀止痛。



病症3：氣血虛弱

▸成因：體質虛弱、過勞或是節食導致，腹痛常為隱隱作痛或伴隨下墜感，且常於月經後仍有不適。

▸治療方向：補養氣血為主。



周宗翰在治療經痛除了從病因著手，亦會運用「月經週期療法」，在不同階段的生理週期給予不同的處方，調整子宮、卵巢的氣血循環，讓一次次的生理週期更加穩定，必要時加入針灸、穴位按摩、丹田灸等治療方式，同時修正生活型態，全面地改善體質。調整生理週期大概需要3-6個月的時間，治療過程需耐心配合，才能徹底的根治經痛！

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日常補充鎂、Omega-3脂肪酸食物 3大茶飲推薦緩解經痛

周宗翰提醒，日常可以補充含鎂的食物，例如深綠色蔬菜（菠菜、皇宮菜（潺菜）、羽衣甘藍、芥菜等），堅果種子類也是不錯的選擇。鎂可以放鬆肌肉，減輕痙攣降低經痛。而Omega-3脂肪酸具有抗發炎效果，能抗「子宮內膜發炎反應」，降低疼痛，三文魚和亞麻籽油是好的來源。最後應避免過度攝取高油高糖、烤炸的食物，這類食物容易引起發炎反應，加重經痛。

茶飲1：薑母紅糖茶

▸材料：老薑5片，加入適量紅糖（黑糖尤佳），熬成湯汁。

▸功效：月經時服用，可減緩經痛。



茶飲2：乾薑黑豆大棗湯

▸材料：乾薑6錢，黑豆3兩，大棗1兩半，水適量，加入適量黑（紅）糖熬煮。

▸功效：經期時經痛伴有腰痠助舒緩。



茶飲3：玫瑰花茶

▸材料：玫瑰花3錢，加入適量冰糖，沖入約150c.c.熱水。

▸功效：可改善經前不適，亦可於日常飲用，疏肝解鬱，調理氣血。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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