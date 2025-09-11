經痛飲食｜薑茶紓緩？不能吃冰？中醫解月經4迷思按4體質改善不適

「你是不是吃太多冰的，月經才亂掉？」「多喝薑茶暖暖子宮，就不會經痛了！」這些話，你是不是也常聽見？



月經不順、經痛、週期紊亂，一直以來困擾著不少女性。但只要一提到月經異常，長輩們往往歸咎於「宮寒」，於是薑湯、熱敷、不吃冰就成了標準對策。但問題真的是這麼單純嗎？中醫到底是怎麼看待月經不調的呢？今天帶你一起來逐一破解這些常見的婦科迷思，幫助每位女性找回身體的節奏。

中醫怎麼看月經不調？ 肝、脾、腎功能缺一不可

台灣中醫師林雅瑩指出，在中醫的理論中，月經是「氣血」在女性身體中正常運行的表現，與肝、脾、腎等3臟功能密切相關：

▸肝主疏泄、藏血：肝氣暢通才能正常排卵與行經。肝氣鬱結則可能導致經期延遲、痛經或乳房脹痛、情緒波動等經前症候群。

▸脾為氣血生化之源：脾虛會使氣血不足，導致月經量少、顏色淡、疲倦乏力。

▸腎主生殖：腎精虧損則月經稀發、周期紊亂，常見於青春期或更年期女性，腎氣虛則可能腰痠，經前水腫、經期淋漓不收。



月經亂不只因為宮寒！月經不調5大體質類型

所謂宮寒導致的月經不調，屬寒氣太重，中醫在臨床上稱之為寒凝血瘀型。以下則為中醫將月經不調歸納而成的5種體質類型。

▸寒凝血瘀型：小腹冷痛，熱敷後通常可改善。經血暗紫、有血塊，經期時手腳冰冷。

▸氣滯血瘀型：情緒煩躁、乳房脹、經血有血塊、經前腹痛。

▸氣血虛弱型：月經量少、色淡、疲勞、頭暈頭痛、臉色蒼白。

▸肝腎陰虛型：月經量少、鮮紅、經期提前、伴有燥熱、手腳心熱。

▸濕熱下注型：經血黏稠、有異味，分泌物多，私密處搔癢。



林雅瑩提醒，不是每位女性都需要在經期期間或是結束後進補，有些人在進補後可能反而加重體內濕熱、氣滯，造成更多困擾。

月經不能洗頭、不能吃冰？破解4大月經迷思

迷思1：多喝薑茶就能緩解痛經？

部分正確。薑茶能溫經散寒，對「寒凝型」經痛有效。但若是屬於「濕熱型」或是「陰虛型」，喝薑茶反而可能上火，導致經血過多、口乾便秘。因此在喝薑茶之前要先了解自己的體質。

迷思2：月經來不能洗頭？

並不絕對。古人擔心頭濕受寒影響氣血運行。但現代人多半衛生條件較佳且生活便利，只要在洗頭後馬上吹乾，同時注意保暖，月經來還是可以洗頭。

迷思3：月經來不能吃冰？

視體質而定。寒性體質者（手腳冰冷、經痛、大塊血塊）在經前、經期中確實應忌口冰冷。熱性體質者（症狀便秘、煩躁）在經期間只要適量，不要吃太多冰涼的食物或飲品，一般來說還不至於會有大礙。重點在「適度」與「體質辨證」。

迷思4：經痛只能忍耐？

止痛藥千萬不要越吃越多！經痛是身體的警訊，應重視體質調整與潛在病因。若長期嚴重經痛、週期紊亂、血量異常，應儘早就醫檢查。 青春期或年輕人的原發性痛經，有時候是收縮太厲害，不一定真的是宮寒。提醒35至45歲的女性， 如果有經量過大或嚴重痛經的問題， 建議進一步檢查是否有肌瘤或肌腺症的結構問題。

緩解月經不適的3妙招 飲食、穴道按摩、調整作息

第1招：飲食養生 依體質而選

1. 寒凝血瘀型：可飲薑茶、桂圓紅棗茶、羊肉湯等，避免冰品。

2. 氣血虛弱型：可食紅棗、枸杞、黑芝麻，四物湯則需依中醫指示。

3. 濕熱下注型：可飲薏仁水、綠豆湯、少吃油炸與辛辣。

4. 氣滯血瘀型：可飲玫瑰花茶、吃山楂等、留意情緒壓力釋放。



第2招：穴道按摩 調經緩痛

1. 三陰交（腳踝內側上方）：調肝脾腎，婦科要穴。

2. 血海穴（膝蓋內側）：活血化瘀，改善血塊。

3. 關元穴（肚臍下3寸）：補腎補氣，調經止痛。



每日按壓2至3次，每次2至3分鐘，有助調理經期。

第3招：作息調整 順勢養身

1. 經期作息：經期避免熬夜與情緒起伏，多睡眠。

2. 腹部保暖：避免坐冷地或穿露臍裝。

3. 適度運動：散步、瑜伽、八段錦等溫和活動。



若出現以下情況，建議盡早諮詢中醫師或婦產科醫師：經期間隔異常（小於21天或大於35天）、經血過多或過少、經痛難耐、非經期出血、疑似子宮肌瘤或多囊卵巢等婦科問題。林雅瑩說，「寒氣太重」並不是月經不順的唯一原因，中醫強調「辨證論治」，依據不同體質與生活習慣給予個別化調理建議。與其盲目避冰或進補，不如了解自己、聆聽身體訊號，尋求專業協助，用中醫的智慧呵護子宮。

