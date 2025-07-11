經痛紓緩｜夏季濕熱加劇經痛　5飲食習慣要避免1飲料促身體發炎！

夏季高溫濕熱環境不僅讓人感到不適，還會加劇女性經期不適症狀。



婦產科醫師指出，夏天月經疼痛加重並非錯覺，濕熱環境會影響血液循環，水分流失和室內外溫差等因素，都可能讓原本就因月經而收縮的子宮肌肉更加緊繃，導致經痛加劇，這時透過其他方式來改善經痛，千萬不要把疼痛當常態。

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夏季濕熱環境 恐加重月經不適感

台灣婦產科醫師張瑜芹表示，夏季的高溫濕熱環境不僅讓人感到不適，更會加重月經期間的悶痛感。濕熱的環境會影響身體的血液循環，讓原本就因為月經而收縮的子宮肌肉更加緊繃。嚴重時可能導致頭暈、噁心，甚至影響睡眠品質，這些不適症狀不應被視為正常，應適時尋求緩解方法。

夏季水分大量流失 影響血液循環加劇經痛

為什麼夏天月經痛會更嚴重？張瑜芹解釋，主要是大量流汗導致的脫水問題。女性在月經期間本來就容易因為失血而感到疲憊，加上夏季高溫讓身體大量出汗，雙重的體液流失會讓血液變得更加濃稠，影響子宮的血液供應，進而加重不適感。她建議女性，在夏季經期應每天至少喝水2000至2500c.c.，避免含咖啡因和酒精的飲料，並可適度補充電解質飲料，維持身體水分平衡。

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冷氣房溫差 易引起血管收縮

夏季特有的室內外溫差也是月經痛加重的隱形因素。張瑜芹指出，頻繁進出冷氣房時，急劇的溫度變化會讓血管反覆收縮和擴張，特別是骨盆腔的血管更容易受到影響。當血管收縮時，子宮的血液供應會受阻，導致子宮肌肉缺氧而產生更劇烈的收縮疼痛。

5種夏季飲食習慣 也是經痛加劇元凶

除了環境因素外，還有哪些夏季習慣會讓月經痛更嚴重？張瑜芹提醒，以下幾種常見的夏季飲食習慣要特別注意：

- 冰品冷飲過量會讓子宮血管收縮，加重疼痛。

- 高糖分飲料會促進身體發炎反應，讓疼痛感更加敏感。

- 夏季烤肉聚餐增加攝取的油炸燒烤食物，也會加重體內發炎反應。

- 不規律進食導致的血糖不穩，會影響荷爾蒙平衡。

- 夏季過度節食減肥也可能讓月經更不順。



缺乏鐵質可導致以下症狀（按圖看👇👇👇）

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經痛問題過於嚴重 需專業醫療評估

張瑜芹強調，有嚴重子宮內膜異位症、肌腺症等疾病的患者，單純調整生活習慣可能不足以緩解症狀，需要專業醫療介入。選擇治療方式前，專業評估是必不可少的步驟。

她也提醒，夏季月經悶痛問題雖然常見，但絕對不是必須忍受的，除了調整上述生活習慣外，日常保養也很重要。保持規律作息、適度運動、均衡飲食以及避免過度疲勞，都能幫助減輕夏季月經不適。

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