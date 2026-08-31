致癌飲食｜研究證熱飲增致癌風險　超65℃已灼傷消化道+教正確吃法

中國人日常飲食裏常掛在嘴邊的趁熱吃，很多時候不知不覺就變成了趁燙吃，不少人默認食物冒熱氣才是最佳食用時機，卻很少留意這種飲食習慣背後隱藏的長期健康風險。世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構，早就把65℃以上的熱飲正式列入2A類致癌物名錄。



長期接觸超過這個温度閾值的熱飲熱食，會反覆灼傷脆弱的消化道黏膜，倒逼受損位置的細胞加速更新增生，日積月累就會大幅提升相關部位的癌變風險。

日常大家常喝的剛沏好的茶水温度普遍在80到90℃，剛出鍋的熱面温度也基本維持在70到80℃，這些隨處可見的日常飲食温度，其實都已經越過了65℃的安全臨界線。

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經常喝65℃以上的水會致癌這一科普結論，最早的核心依據來自發表於《刺針腫瘤學》（Lancet Oncology，又稱《柳葉刀·腫瘤學》）期刊的一篇專項評估報道，研究團隊系統梳理了咖啡、咖啡伴侶和各類熱飲的致癌性相關樣本數據。

這份研究也明確說明，目前學界對於飲用高温熱飲直接觸發癌變的完整作用機制，對應的完整證據鏈還不算完全充分，但高温熱飲造成細胞損傷、和潛在癌變風險之間的強關聯，已經得到了大量臨牀觀測數據的驗證。

最直接的邏輯是，温度過高的食物飲品，會對嬌嫩的消化道黏膜造成不同程度的熱灼傷，被燙傷的消化道黏膜表層細胞會自然脱落、快速更新。如果長期反覆承受這類熱損傷，就會讓局部細胞增生的速率遠超正常生理水平，大幅提升細胞發生變異的概率，長期持續刺激就有可能最終觸發細胞癌變。

大家日常踐行的科學趁熱吃，核心標準是把食物放至温乎的狀態再入口，舒適從容地進食就好，完全沒必要急着冒着燙嘴燙喉嚨的風險趕時間下嘴，別讓脆弱的食管黏膜一次次平白承受不必要的高温刺激。

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