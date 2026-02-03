癌症｜只愛食肉、常吃燙食6大易致癌不良習慣　1種增癌症風險10倍

癌症防治最大的挑戰之一，是許多人抱著「不會發生在我身上」的僥倖心理，而忽略了潛在危險。



以下六種生活習慣，都是助長癌細胞生成的關鍵因素：

（Heho健康提供）

1. 抽煙

相關癌症：肺癌。

吸煙者罹患肺癌的風險是不吸煙者的10倍。暴露於二手煙環境會使罹患風險增加20%–40%。

其他高危險群包括：家族有肺癌病史、長期吸入油煙或粉塵、經常處於高PM2.5的環境。

相關文章：吸煙｜戒煙初期總是頭暈、咳嗽？一文搞清尼古丁戒斷症狀與副作用👇👇👇

+ 19

2. 酗酒

相關癌症：肝癌。

酒精代謝會產生乙醛，長期累積會傷害肝臟，導致酒精性脂肪肝、肝炎、肝硬化，最終演變成肝癌。

高危險群包括：家族肝癌病史、慢性B或C型肝炎患者、B型肝炎帶原者、肝硬化患者、肥胖或常吃發霉穀物者。

3. 偏好肉食

相關癌症：大腸直腸癌。

長期大量攝取紅肉或動物內臟，會增加膽固醇與代謝產物，刺激腸道黏膜。

預防建議：低脂高纖飲食、控制體重、規律排便、運動及定期篩檢。



4. 高油脂飲食

相關癌症：乳癌。

高油脂食物會刺激體內雌激素分泌，促進腫瘤生長，並引發慢性發炎。

預防建議：運動、少吃高脂食物、避免晚育、減壓及定期檢查。



5. 重鹹飲食

相關癌症：胃癌。

長期高鹽飲食或食用醃製食品，會損傷胃黏膜，引發胃炎、胃潰瘍，進而導致癌變。

預防建議：治療幽門桿菌感染、多吃新鮮蔬果、避免高鹽及燻烤食物、戒煙酒。



6. 愛吃燙食

相關癌症：食道癌。

食物溫度超過60°C容易灼傷食道黏膜，反覆受傷後易產生病變。

預防建議：避免燙食、戒煙酒檳榔、少吃加工醃漬食品。



相關文章：大腸癌｜營養師盤點8惡魔食物易致癌 6招抗癌、防癌必吃8食物👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

壞膽固醇對身體影響大！營養師：這 8 種食物有效降低 LDL-C

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

