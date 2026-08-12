長壽｜研究：每日7分鐘改善3習慣多活10年　進階版增4年無病壽命

撰文：Goody25
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想要獲得健康，不一定需要度過痛苦的「苦行僧」生活，一名腸胃科醫生表示，一項基於59,000人的研究顯示，通過簡單改變日常3方面的小習慣，就有望讓人活得更久。這名醫生也揭露了「5+2規則」，只需要花上7分鐘，就能夠顯著提升個人整體健康，甚至延年益壽。

根據《Mirror》報導，Will Bulsiewicz醫生在社媒上表示，根據一項2026年1月進行，涉及5.9萬人參與的研究顯示，只要在3個方面取得微小且持續的進步，都有助延長壽命，

多睡5分鐘，多運動2分鐘，壽命增加多1年。

他說，這項研究證明，人類不需要為了長壽而對生活進行大規模改革，只需要在3個領域取得微小且持續的進步，「我們一直被告知，長壽需要進行徹底的生活上改變，但這項研究給出不一樣的答案。」

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這項研究名為《與壽命和健康壽命提升相關的最小睡眠、體育活動和營養組合變化：一項人群隊列研究》，研究對象為57,078人，讓他們佩戴追蹤器，測量他們多年來的實際睡眠、運動和飲食質量，並得出以下「最小且有效」的表現：

每天多睡5分鐘
每天多做2分鐘中等強度運動
每天多吃1/2份蔬菜
=增加1年壽命

進階版的健康微任務：

每天多睡24分鐘
每天多做4分鐘運動
飲食質量進行有意義的升級
=增加4年無病壽命（包括心臟病、癌症、糖尿病、慢性阻塞性肺病或痴呆症）

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他說，那些優化了生活中全部3方面，包括確保睡眠7-8個小時、每天運動時長大過42分鐘，及擁有高質量飲食的人，獲得了9.35年額外壽命，和9.45年額外健康壽命，「那是整整將近10年壽命，請大家仔細思考一下。」

他指出，關鍵是在於：並非進行任何單一的改變，而是它們的結合，包括睡眠+運動+飲食的共同作用，「這3方面微小改變，效果勝於僅在一個方面進行劇烈改進。」

「這就是我一直呼籲的，進步勝過完美，你不需要跑馬拉松或吃草，堅持進行微小的改變會產生巨大的結果，那是生命中的好幾年。」他促請大家別再等待完美計劃，從今晚開始多睡5分鐘開始，午飯後散步2分鐘，盤中多抓一把青菜，「科學表明，這已經足以增加你的壽命。」

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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