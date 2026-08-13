內媒揭工廠回收樂事薯片殘渣！製腸仔肉丸恐傷肝腎！火鍋油都重用

樂事薯片｜食物安全｜近日有報道揭發，部分加工企業把將「樂事薯片」工廠剩下的殘渣和廢水，違規加工成食用澱粉，再出售製成火腿腸、肉丸。令人震驚的是，這類亂象層出不窮，就連我們平時吃的火鍋，都有可能是別人吃剩的。



食物安全｜樂事薯片工廠廢料違規流入食品鏈 製粉絲肉丸

食用馬鈴薯澱粉（生粉）是一種從薯仔中提取出來的純澱粉精粉，主要用來勾芡、醃肉或做炸雞。據《新京報》報道，在湖北、四川等地，有加工企業公然收購做薯片剩下的殘渣加工成食用生粉，再賣到市場和食品廠，用來製作粉絲、肉丸和火腿腸。

為了追查來源，記者潛入百事食品（中國）有限公司武漢分廠（即樂事薯片生產工廠）展開秘密調查。結果發現這些所謂的「殘渣」根本不是薯仔，而是薯仔皮和洗薯仔時留下的廢水，甚至還放到發霉生蟲。按照規定，這類廢棄物只能用來加工飼料、工業膠水，嚴禁進入食品加工領域。據《網易新聞》參與食用馬鈴薯澱粉國標起草的專家指出，這些殘渣，可能存在細菌、霉菌殘留以及微生物超標風險。若誤食，極易引發腹瀉、嘔吐，甚至傷肝腎。

食物安全｜樂事薯片開出藍色異物惹熱議

樂事薯片近年新聞多多，有不少消費者反映，近年來樂事薯片的份量愈來愈少，感覺整包都是空氣。早前更有消費者在社交平台分享，指在樂事薯片中發現一塊「藍色異物」，引起熱議。不過樂事官方已表達了歉意，並已經核實藍色薯片為工廠檢驗專用，不影響食品安全與品質。

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食物安全｜火鍋店回收「口水油」被罰52.5萬

提到食物殘渣回收再出售，除了薯片，就連我們平時吃的火鍋都高危。據《齊魯晚報》，四川一間餐飲店將客人吃剩的火鍋底油（俗稱口水油）回收，經過濾殘渣、重新提煉和熬制後，混入新油再次賣給顧客吃，銷售金額高達25萬餘元（人民幣，下同）。經查證，法院最終將5名被告分別判處六個月至五年不等的有期徒刑，並處罰52.5萬元。

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（magnific）

參考資料：《光明網》