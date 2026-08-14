台灣麥當勞蝦堡驗出抗生素超標！5類食物常用禁藥1種恐致心律失常

麥當勞｜漢堡包｜近日台灣麥當勞銷售的蝦堡被驗出含有人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物，昨日（13日）已宣佈下架。事實上，在動物養殖過程中，只要正確使用抗生素，確實有助於防病治病。但如果使用不當或濫用，殘留的藥物就會極其傷身，大家常吃的新鮮活魚原來都存在風險。



近日台灣麥當勞銷售的蝦堡被驗出含有人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物，昨日（13日）已宣佈下架。（網上圖片）

台灣麥當勞蝦堡含抗生素「硝基呋喃」超標 全面停售

台灣麥當勞的「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」當中所使用的進口蝦餅被檢驗出人工合成抗生素「硝基呋喃」及其代謝物0.7ppb（百億分之七），不符合食品法規規定，如今已全面停售。

香港麥當勞預防性停售「滋味蝦堡」及相關產品

本港麥當勞本月（8月）亦有售「滋味蝦堡」、「魚柳蝦堡」等系列。針對此問題，麥當勞昨日（13日）下午回應，已向泰國的麥當勞全球供應商核查，確認現時在港出售的蝦堡，其蝦餅配方與批次均與台灣不同。但為了令消費者安心，決定即日起預防性停售「滋味蝦堡」及相關產品。

食物安全｜硝基呋喃具致癌性 抗生素有好處？

食物安全中心指出，硝基呋喃是一種有抗菌功效的化學物質，常用在家禽（如雞）、豬以及蝦魚等水產中，具有致癌性，可能令動物患癌。不過目前沒有足夠的證據證明會令人類患癌。多個國家（包括歐洲聯盟成員國、美國、加拿大、澳洲和中國內地）已禁止在食用動物中使用硝基呋喃。

早前，食物安全中心亦在一個冰鮮老虎斑樣本中檢出微量（1.6ppb)呋喃唑酮代謝物（屬於硝基呋喃類）。既然抗生素有害，為什麼還要用在動物身上？事實上，抗生素是一種能夠殺菌或抑制細菌生長的藥物，可治療動物。

1. 當動物生病時，可用來殺死細菌，治好傳染病。

2. 預防疾病，防止傳播。

3. 有些地方還會在飼料或水中添加低劑量抗生素，提高飼料的吸收率，加快動物生長、增加體重。



硝基呋喃是一種有抗菌功效的化學物質，常用在家禽（如雞）、豬以及蝦魚等水產中，具有致癌性，可能令動物患癌。（AI生成圖片）

3類常見肉品禁藥 新鮮魚都有危險

一般而言，只要正確使用抗生素，確實有助於安全養殖海鮮、家禽等，然而，有些禁藥，一旦使用不當或殘留超標，就會對人體造成極大的危害。

1. 烏雞＼豬肉＼牛肉：磺胺類藥物

用於烏雞、豬肉、牛肉等，長期過量攝入「磺胺類藥物」易引發身體過敏反應，損傷泌尿系統（如腎臟、膀胱）。

2. 水產類：孔雀石綠

用於水產中，屬於明令禁用的藥物。具有潛在的致癌、致畸形、致突變風險。

３. 新鮮活魚：地西泮（鎮靜劑）

有些新鮮活魚在運輸時，會被使用特定藥物（如地西泮）來降低新陳代謝來提高存活率。然而，這種物質會殘留在魚體內。吃下肚可能會出現疲乏嗜睡、動作失調、精神混亂等症狀，嚴重會引發心律失常和昏迷。

食物安全中心教3招預防

~買肉時一定要選信用良好的店家

~在處理食材（特別是生肉）時要注意衛生，碰過生肉後記得用番梘（肥皂）洗手。

~所有食物都要完全煮熟才可以吃。



參考資料：食物安全中心、湖南省市場監督管理局