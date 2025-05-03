護眼飲食｜50歲+易發黃斑病變！護眼4食物 吃多少蛋黃減49%風險？

許多人上班看電腦、下班狂追劇，長時間看著螢幕，不僅使眼睛酸澀疲勞，也要當心視力受損！



營養師指出，人體若缺乏特定營養素如β-紅蘿蔔素、維他命A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化，除了乾眼症、白內障之外，50歲以上熟齡族群更好發「老年性黃斑部病變」，建議日常飲食多補充「蔬菜、水果、魚、蛋黃」等4大護眼食物，有助於降低病變風險。

4種食物擺脫惡視力（按圖👇👇👇）

+ 8

「老年性黃斑部病變」（Age-related macular degeneration，AMD）好發於50歲以上熟齡族，且隨著年齡增加，罹患機率也大增；65歲以上年長者更是約每10人就有1人罹病，是中老年人失明的主因之一。其症狀包括視力模糊、看東西有黑影、直線變曲線、字體扭曲變形等，一旦黃斑部發生病變，就只能延緩而無法根治，倘若發現得晚或放任不治療，嚴重甚至可能失明。

因此要想及早阻止黃斑部產生病變，必須做好日常生活中的正確用眼習慣，而日常飲食中4大護眼食物「蔬菜、水果、魚、蛋黃」，也有助於降低AMD的發生風險。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，荷蘭阿姆斯特丹大學2019年研究顯示，「每天至少200克蔬菜、每天2次水果、每週2次魚」能顯著降低42％罹患AMD的機率，其中光是每週吃2次魚，就能將風險降低24％。

另外，澳洲雪梨大學2020年發表的研究也指出，與每週吃少於1個蛋黃的人相比，每週吃2～4顆蛋黃的人，15年後發生晚期AMD的風險降低49％。

相關文章：飛蚊症｜傅家俊左眼曾有200黑點 不敵「世一」奧蘇利雲雖敗猶榮👇👇👇

+ 4

多吃4種食物，擺脫惡視力

台灣台北慈濟醫院營養師張瑋琳說，眼睛由角膜、虹膜、視網膜及水晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持健康狀態。人體若缺乏特定營養素如β-紅蘿蔔素、維他命A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化，而這些營養素都能從日常飲食中取得：

1、深色或深紅色蔬菜

深色蔬果能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障，深紅色蔬菜則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、芥蘭、番薯葉、西蘭花、紅蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 (是維他命A的前驅物)。由於葉黃素與玉米黃素為脂溶性營養素，可在烹調時加入些許油脂助其吸收，以達到更好的護眼效果。

2、深色水果

藍莓、黑莓及提子擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，紓緩疲勞，同時補充維他命C，增強免疫力。而奇異果、芒果、提子、橙則含有葉黃素與玉米黃素，能減少發炎、保護眼神經。

3、蛋黃

蛋黃含有維他命A、葉黃素及玉米黃素，且生物利用率高，人體較易吸收。而澳洲雪梨大學視覺研究中心發現，攝取較高飽和脂肪與膽固醇的人罹患AMD的風險會增加，而蛋黃含有這兩者，所以每週攝取2~4顆最為合適。

4、魚類

鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、三文魚等魚類富含Omega-3脂肪酸（包含DHA、EPA），其中DHA能保護眼部感光細胞免受氧化傷害，而EPA能降低視網膜血管內皮細胞發炎。

除此之外，亞麻籽、核桃、奇亞籽等堅果種子富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，每天攝取約1湯匙能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？👇👇👇

+ 8

相關文章：白內障｜看東西昏黃又畏光需注意！年輕也會患白內障6招自我檢查

自製護眼飲品，甜甜喝好吸收

張瑋琳表示，只要維持均衡的飲食及良好的生活習慣，每天至少攝取3份蔬菜、2份水果，其中包含紅、橙、黃、綠等不同顏色的蔬果，提供足夠的護眼營養素，就能夠在生活中輕鬆護眼。她也分享兩款簡易的護眼飲品，讓民眾可以在家DIY，護眼好簡單。

護眼莓果奶昔

- 材料：藍莓或黑莓50g、香蕉半根、無糖乳酪100ml、亞麻籽粉1小匙、適量的水或牛奶。

- 做法：將所有材料放入果汁機攪拌均勻，即可飲用。

- 功效：富含花青素、Omega-3，可以視力保健，減少眼睛疲勞。



葉黃素南瓜杏仁奶

- 材料：南瓜泥50g、杏仁奶150ml、適量蜂蜜或黑糖。

- 做法：將南瓜蒸熟壓成泥，與杏仁奶一同加熱，加入適量蜂蜜或黑糖調味，即可飲用。

- 功效：富含葉黃素、β-紅蘿蔔素、維他命A，可以過濾藍光、保護視力，溫熱飲用更適合腸胃。



相關文章：護眼飲食｜菠菜含葉黃素=紅蘿蔔18倍！6大護眼保健品點食最吸收?👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

早餐別碰「這3類食物」！恐致血糖波動、增罹癌風險…日本癌症名醫：每天別吃超過1顆雞蛋

天降癌症？愛炸物不吃青菜、下班窩沙發刷劇…醫揪形成癌細胞的4推手：「生活每一項選擇」決定罹癌

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

