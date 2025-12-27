護眼飲食｜45歲後視力急降！1關鍵驗眼常忽略　護眼4食物戒1種油

視力模糊｜護眼飲食｜眼鏡戴得愈久，度數反而愈深？過了45歲後，眼睛開始模糊？這可能不僅僅是老花或近視的問題，專家提醒，眼科檢查中有些問題常被忽略，卻可能影響誤判或改善的黃金時間。其實飲食方面，也可以有助保護眼睛健康。



著名健康養生網紅、美國脊骨神經醫學博士Dr Berg（人稱柏格醫生）在其個人的YouTube頻道上分享了改善視力的自然療法，他指出眼鏡戴得愈久，度數就愈重甚至大多數人到了45歲都需要戴老化眼鏡。這是因為在例行視力檢查中，大多數眼科醫生很少測試到的東西——對比敏感度下降。

視力模糊原因｜近視、老花致對比敏感度下降

對比敏感度下降是指無法分辨不同深淺的灰色，尤其在光線不足的時候，看東西會變得模糊，到了65歲可能就需要2倍的光線才能像20歲時一樣看得清楚。這主要與視網膜出了問題或晶狀體的衰退有關，一般白內障、青光眼、過度使用眼睛、近視、老花眼等就會導致對比敏感度下降。白內障病徵｜怕光現黑點多攝3營養延緩白內障 推薦1種菜護眼之王

視力模糊原因｜需單獨測試 4自查方法

由於一般眼睛檢查常用的黑底白字視力表屬於高對比度測試，並不能評估這類對比敏感度下降的問題，因此需要進行單獨的測試。根據美國視力護理資訊網站All About Vision等的資料顯示，也可採用以下方式自查，若出現問題請立即就醫：防老花飲食｜5種食物延緩老花白內障青光眼 2種更減黃斑病變風險

1. 夜間視物困難：在昏暗的環境中，難以看清特別是由亮處進入暗處時，眼睛適應速度變慢。

2. 容易疲勞：看書或看電視、手機時，眼睛更容易感到疲勞。

3. 難辨顏色：難以分辨周圍顏色以及容易混淆顏色。

4. 整體視力下降：即使戴著度數合適的眼鏡，仍覺得視線不清晰像蒙了一層霧。



護眼飲食｜改善視力4食物

柏格醫生表示，對於對比敏感度下降的人增加光線可以看得更清楚，但只能作為輔助，並非根本性治療。需要提高視網膜效率與保護好視網膜。視網膜區有多種氧化劑，能保護眼睛抗藍光傷害。

1. 補充類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素（包括：葉黃素、玉米黃質）能保護眼睛免受藍光、糖尿病侵害的一類抗氧化劑。主要來源：雞蛋黃、紅蘿蔔、菠菜、羽衣甘藍、西蘭花等。紅蘿蔔護心降膽固醇1食法營養大流失 維他命C減33% 點食最有益？

柏格醫生建議

1. 可進食富含葉黃素和玉米黃質的補充劑，但至少需含10毫克葉黃素和2毫克玉米黃質。

2. 推薦牧場飼養的雞蛋，其類胡蘿蔔素含量是一般雞蛋的3倍。

3. 類胡蘿蔔素是脂溶性的，應搭配脂肪（如橄欖油）食用。



2. 三文魚

富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，有助於減少眼睛炎症。三文魚食譜｜保護呼吸道食譜香椿時菇彩椒三文魚 煎魚無需加油？

建議：採用清蒸、水煮、低溫烘烤的烹煮方式，每周吃2至3次。



3. DHA

視網膜是大腦的延伸，在視網膜的感光細胞外段，DHA佔了總脂肪酸含量的50%到60%，是體內DHA濃度最高的地方，要保護眼睛就要補充DHA秋刀魚營養｜護心防骨鬆5好處 DHA遠高於三文魚少重金屬點煮唔腥

柏格醫生建議：可從魚油或鱈魚肝油中獲取。



4. 維他命D

如：牛肝、豬肝、香菇、木耳富含維他命D，對眼睛的每個部分都有益處，可改善青光眼、黃斑部病變和糖尿病引起的視網膜病變等。研究：長者常吃1種維他命D增失智風險！防骨質疏鬆6招多吃3類食物

柏格醫生建議：每日攝取至少10,000IU的維他命D3（相當於在陽光下曬 15-20分鐘）。



護眼飲食｜改善視力需避免吃蔬菜植物油

柏格醫生指出，蔬菜植物油沙拉醬中的大豆油、菜籽油、葵花籽油等都不建議吃，這些油富含奧米加6（Omega-6），是生成強效促炎物質會干擾視網膜，多吃會影響感光細胞的正常功能。

護眼2方法

除了飲食，柏格醫生還推薦以下護眼方法，全方位保護眼睛：

1. 曬太陽：適量的自然陽光提供紅外線對眼睛有療癒作用。

2. 增加光線：待在光線充足的地方，不要長時間待在室內昏暗的房間裡看手機。

